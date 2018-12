I paesi Opec hanno raggiunto un accordo per tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno. Secondo un delegato del cartello, il patto tra i big prevede una riduzione a cui partecipino anche gli alleati non Opec, inclusa la Russia. L'Iran ha ottenuto l'esenzione dai tagli per le sanzioni Usa.

