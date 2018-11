Quotazioni del petrolio in forte ribasso a New York, a seguito dei timori per l'eccesso di forniture e della tiepida domanda in un contesto di incertezza economica internazionale. Il West Texas Intermediate con consegna a gennaio ha ceduto 4 dollari e 21 centesimi, pari a -7,7%, per attestarsi a 50,42 dollari al barile, ai minimi da circa un anno.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it