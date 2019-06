Il commissario Oettinger: avvio procedura se numeri Italia confermati

"Se domani i numeri verranno confermati non potremmo sottrarci a una procedura per deficit". Lo ha detto il Commissario Ue al Bilancio, Guenther Oettinger, in una intervista rilasciata ieri all'emittente tedesca n-tv e pubblicata sul sito della tv alla vigilia del collegio dei commissari in corso in queste ore a Bruxelles.

Secondo il commissario tedesco "in questo momento, si tratta di convincere gli italiani a realizzare un bilancio di cui possano assumersi la responsabilità senza mettere gli altri paesi europei nella posizione di rischio. L'Italia non dovrebbe essere un rischio per la zona euro", ha aggiunto.

