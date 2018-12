Ocse: Italia al top per spesa pensioni di reversibilità, sono il 2,3% del Pil

I Paesi dell'Ocse spendono in media circa l'1% del Pil per le pensioni di reversibilità, cioè per il trattamento previdenziale che viene riconosciuto ai familiari superstiti di un defunto. Tuttavia in Italia, in Grecia e in Spagna - i Paesi Ocse che registrano la maggiore spesa per i superstiti - la percentuale sale al 2,3% del Pil. È quanto emerge dal 'Pension Outlook 2018' dell'organizzazione di Parigi, in cui si precisa che le pensioni di reversibilità nei Paesi Ocse in media sono una su cinque e per l'85% vanno alle vedove. L'Italia è uno dei Paesi in cui queste pensioni pesano di più, mentre Australia, Canada, Estonia, Irlanda, Corea, Lettonia, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito per le pensioni di reversibilità spendono meno dello 0,5% del Pil.

