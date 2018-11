L'Ocse boccia la manovra italiana

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (Osce) ha bocciato duramente la manovra italiana. "In Italia, con un debito pubblico elevato e una bassa crescita della produttività, la prevista politica fiscale espansiva rischia di mantenere, o addirittura di aumentare, i premi al rischio sovrano, che peseranno sulla crescita" si legge nell'Economic Outlook 2018, le previsioni stilate dall'organizzazione.

L'Ocse invita a non prendere sotto gamba la questione dello spread. "Le rinnovate turbolenze dei mercati finanziari accelererebbero l'aumento degli oneri finanziari per famiglie e imprese e la sfiducia, riducendo la crescita degli investimenti e dei consumi" continua il documento, secondo il quale "un ulteriore aumento sostenuto dei rendimenti dei titoli di Stato danneggerebbe i bilanci delle banche e i coefficienti patrimoniali, il che potrebbero portare a minori prestiti".

Il nodo dei rendimenti dei titoli di Stato

"Mentre le banche sistemiche stanno bene e sono ben capitalizzate e lo stock di crediti in sofferenza è in calo, i bilanci delle banche sono vulnerabile a ulteriori aumenti dei rendimenti dei titoli sovrani". L'Ocse evidenzia anche che "i rendimenti dei titoli di stato sono aumentati di 185 punti base dalla metà del 2018" e cioé dall'insediamento del nuovo governo.

"L'Italia deve proseguire sulla strada delle riforme economiche e sociali e di una prudente politica di bilancio, se vuole migliorare la coesione sociale e stimolare la crescita", scrive, "senza politiche di bilancio sostenibili, inevitabilmente il settore pubblico avrà meno spazio per fornire benefici e aiutare i poveri". Per questo, suggerisce l'Ocse "innalzare gradualmente il surplus di bilancio primario e stimolare la crescita e' la chiave per una riduzione duratura del rapporto debito pubblico/Pil".

"Il recente aumento del rischio sovrano e bancario in Italia rende tale ancora più difficili politicamente" il completamento dell'unione bancaria europea e la realizzazione di un regime europeo comune di assicurazione sui depositi bancari.

Bocciata anche la quota 100

L'Ocse boccia anche quota 100, la misura proposta dal governo Conte per superare la Riforma Fornero sulle pensioni. "La riduzione dell'eta' pensionabile - si legge nell'Economic Outlook - peggiorerà la disuguaglianza intergenerazionale, aumentando la già alta spesa pensionistica e ridurrà la crescita a lungo termine, riducendo l'età lavorativa della popolazione".

Secondo l'Ocse il governo "ha giustamente l'obiettivo di aiutare i poveri, ma data la sua composizione, i benefici sulla crescita di queste saranno probabilmente modesti, soprattutto a medio termine. Il reddito minimo garantito rafforza notevolmente i programmi anti-povertà, ma per essere efficace e contenere i costi il governo deve accelerare le riforme per migliorare la ricerca di lavoro e i programmi di formazione, nonché politiche di inclusione sociale".

