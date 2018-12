Occupazione in lieve calo nel terzo trimestre (-0,2%) dopo mesi di crescita

Afp

Dopo mesi di crescita consecutiva, l'occupazione cala leggermente nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al secondo (-0,2%). Ci sono stati per la precisione 52 mila occupati in meno. In particolare, sono calati gli indipendenti (-0,5%). E' quanto si legge nella Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione dell’Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal. L’indicatore, si legge nella Nota, supera comunque di oltre tre punti il valore minimo del terzo trimestre 2013 (55,4%) tornando ai livelli pre-crisi e sfiorando il livello massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).

