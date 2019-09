Le notizie del giorno (ore 23,30)

FREDERICK FLORIN / AFP Mario Draghi

LA BCE RICARICA IL BAZOOKA PER FAVORIRE LA CRESCITA, DRAGHI SPRONA I GOVERNI: "USATE LA LEVA FISCALE"

Riduzione di 10 punti base dei tassi sui depositi a -0,50% e quantitative easing a partire dal 1 novembre, fino a 20 miliardi al mese. Le banche avranno più liquidità per aumentare i prestiti alle imprese. Il presidente avverte: "I governi con spazio in bilancio dovrebbero agire in modo efficace e tempestivo". Gentiloni. "Bene azione a sostegno della crescita". Lo spread scende a 138 punti, ai minimi da maggio. Piazza Affari +0,88%.

TRUMP FURIOSO CON POWELL: "STANNO INDEBOLENDO L'EURO E LA FED STA SEDUTA"

Il presidente Usa preoccupata per il rafforzamento del dollaro. La replica di Draghi: "Perseguiamo la stabilità dei prezzi e non abbiamo per obiettivo i tassi di cambio. Punto".

TRAGEDIA SUL LAVORO NEL PAVESE: 4 OPERAI ANNEGANO IN UNA VASCA AGRICOLA

Morti i due titolari e due dipendenti, tutti di nazionalità indiana: tre hanno perso la vita per salvare il compagno caduto. Catalfo: al via piano per la sicurezza sul lavoro.

REGIONALI: IL PD APRE AD ALLEANZE CON M5S, CAUTELA 5 STELLE

Zingaretti sposa la proposta di Franceschini: "Perchè non provare anche nelle regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?". I pentastellati: "Tema non all'ordine del giorno, pensiamo a realizzare il programma di governo".

SI TRATTA SUI SOTTOSEGRETARI, CONTE ACCELERA

Si potrebbe chiudere entro domani. Salvini si rivolge a Mattarella: "Litigano già per 40 poltrone, meritavamo questo schifo?". Di Battista: "Io scettico sul governo, speriamo bene".

CRESCONO I CONSENSI PER M5S E LEGA, CALA LA LEGA

Sondaggio Agi/YouTrend.

INCIDENTI ALLA METRO DI ROMA: SOSPESI 4 DIPENDENTI, "A RISCHIO LA SICUREZZA DEI CITTADINI"

Misure cautelari interdittive per dipendenti di Metro Roma e Atac accusati di frode e lesioni. Il gip: "Manomissioni e nessuna manutenzione, il pericolo permane".

MIGRANTI: SOLUZIONE EUROPEA PER LA OCEAN VIKING

Adesioni dai Paesi Ue per la redistribuzione dei profughi. Zingaretti: "Bene il governo, le cose stanno cambiando".

FIGLIO DI SALVINI SULLA MOTO D'ACQUA DELLA POLIZIA, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER L'AGENTE

La misura adottata dalla questura di Livorno.

STATUA D'ANNUNZIO A TRIESTE, PROTESTA UFFICIALE DELLA CROAZIA

"Così si infrangono i rapporti di buon vicinato". Il sindaco Dipiazza: "Polemiche incredibili".



