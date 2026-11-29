AGI - La spesa online per il Black Friday negli Usa dovrebbe superare i 13 miliardi di dollari, mentre gli americani vanno a caccia di sconti in un contesto di inflazione persistente e di prezzi elevati della benzina. È la stima di Adobe Analytics, secondo cui la spesa online ha raggiunto i 9,7 miliardi di dollari alle 18:30 ET (Eastern Time) di venerdì, in aumento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Le previsioni di Adobe Analytics
Adobe prevede che le vendite finali online del Black Friday varieranno tra 13 miliardi e 13,4 miliardi di dollari, superando la previsione di settembre di 12,9 miliardi, che aveva indicato una crescita annua del 9,2%.
Consumatori ancora propensi agli acquisti
La spesa più elevata del previsto suggerisce che i consumatori restino disposti a effettuare acquisti durante i principali eventi promozionali, anche se i costi della vita più elevati continuano a mettere sotto pressione i budget familiari.
La piattaforma di analisi di Adobe stima che lo slancio dello shopping online continuerà per tutto il weekend del Giorno del Ringraziamento, con la spesa prevista per sabato a 6,1 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all'anno scorso.
Attesa per il Cyber Monday
Adobe si aspetta inoltre che le vendite online di oggi aumenteranno del 7,5%, raggiungendo i 6,4 miliardi di dollari. Si prevede che il Cyber Monday rimanga la giornata di shopping online più importante della stagione natalizia, generando 15,1 miliardi di dollari di vendite, con una crescita annua del 6,2%.
La società stima infine che la spesa totale online durante il periodo di acquisti di cinque giorni, dal Thanksgiving al Cyber Monday, raggiungerà 47,5 miliardi di dollari, in aumento del 7,4% rispetto all'anno scorso.