AGI - Il governo lavora per mettere a punto le modifiche da apportare alla legge di bilancio su cui nei giorni scorsi si sono registrati dei passi in avanti tra le forze di maggioranza. Sul tavolo la possibile cancellazione della norma che spalma i crediti del Superbonus lungo 10 anni, un possibile ritocco sul meccanismo di stop alla rivalutazione delle pensioni a partire da quelle oltre 4 volte la minima. Si cerca ancora inoltre una possibile intesa su un testo che faccia la sintesi delle diverse sensibilità presenti nella maggioranza in materia di condono edilizio.
Mentre sulla sanità il governo lavora a uno stanziamento aggiuntivo di poco superiore ai 500 milioni. Non è escluso che tutti questi temi nei prossimi giorni possano essere al centro di un nuovo vertice tra i leader della coalizione.
Meloni: nessuna pensione verrà tagliata
Oggi intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata nuovamente a parlare in materia di pensioni. "Nessuna pensione verrà tagliata. Alla sinistra che si straccia le vesti devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero completo dell'inflazione soltanto fino a 3 volte il minimo. Noi lo garantiamo fino a 4 perché la pensione è frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla. E chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela", incalza la premier.
Le critiche di Pd e Avs
Dal Pd replica la responsabile Economia Cecilia Guerra: "Qualcuno informi la Meloni che la relazione tecnica della legge di bilancio scrive nero su bianco che il cambio nelle regole di indicizzazioni comporta minori spese per pensioni, cioè appunto il famigerato taglio, per 850 milioni all'anno, in media, che vengono usati per altri scopi". Mentre Angelo Bonelli di Avs aggiunge: "Meloni ha messo le mani nelle tasche dei pensionati e del ceto medio: la patrimoniale l'ha fatta lei".
Condono edilizio, la ricerca di un'intesa nella maggioranza
Il dibattito si concentra anche sulle proposte in materia di condono edilizio, tra norme ad hoc sulla Campania e quelle per sanare piccole difformità edilizie. Il vice premier Antonio Tajani chiarisce: "Non siamo per il condono generalizzato, ma si può trovare una soluzione che permetta anche alle amministrazioni di avere più fondi per il caro materiali e per il caro casa".
In tema di caro materiali e fiscalità Ance Giovani rivolge un appello alle forze politiche: "Abbiamo bisogno" di "azioni strutturali di riduzione del costo del lavoro per le imprese, sia di carattere generale che specifiche per il settore edile".
Manovra, 172 emendamenti super segnalati dalla maggioranza
La maggioranza intanto ha selezionato 172 emendamenti super segnalati alla legge di bilancio. Il documento prevede 70 testi di FdI, 32 di FI, 31 della Lega, 12 di Noi moderati e 9 dal Gruppo Misto. Altri 18 emendamenti sono di provenienza governativa. Tra i super segnalati della Lega non figura il testo che chiede di raddoppiare l'incremento dell'addizionale Ires per gli intermediari finanziari, portandolo da 3 a 6 punti percentuali.
Lunedì la scadenza per i subemendamenti
Le opposizioni, invece, avevano già annunciato nei giorni scorsi che non avrebbero proposto testi super segnalati a ulteriore scrematura del fascicolo dei 700 emendamenti segnalati comunicati ieri da tutti i gruppi. Lunedì intanto scadrà il termine per depositare i subemendamenti.