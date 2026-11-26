AGI - Le proposte di Fratelli d'Italia sul condono edilizio, tra interventi in Campania e aggiustamenti di piccole difformità. La modifica della soglia per lo stop alla rivalutazione automatica delle pensioni: FdI propone di spostarla a cinque volte la minima, Forza Italia a sei. La tassazione agevolata al 5% per le mance dei rider. Il raddoppio da 10 a 20 euro del contributo per l'accesso dei visitatori a Venezia. Un fondo da 3 milioni di euro per le attività commerciali danneggiate durante le manifestazioni dello scorso ottobre. L'aumento della soglia per l'exit tax. Un fondo per il contrasto del fenomeno degli hikikomori.
Con l'indicazione di poco più di 700 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari si restringe il perimetro delle proposte di modifica della manovra su cui lavorerà la Commissione Bilancio della Camera. Le opposizioni hanno invece segnalato gli emendamenti comuni sottoscritti dal centrosinistra, con interventi per 4,9 miliardi di euro su clima e dissesto idrogeologico. Il Pd spinge sulla gratuità dei libri di testo per le scuole primarie e secondarie, sugli abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico locale per gli studenti e sul dirottamento di 5 miliardi dalle spese per gli armamenti all'edilizia scolastica.
I relatori si sono riuniti per affinare l'iter del testo in Commissione Bilancio, con il calendario che dispone l'avvio delle votazioni dal 3 dicembre e la richiesta al governo di presentare le proprie proposte di modifica entro il 10 dicembre. Sono attesi correttivi dell'esecutivo sulla rivalutazione delle pensioni, sulla spalmatura in 10 anni dei crediti del Superbonus (norma che potrebbe essere cassata), sulla riduzione del personale scolastico di 7 mila unità e sul condono, dove si lavora a una proposta che tenga assieme le diverse sensibilità presenti all'interno della maggioranza. Di seguito alcuni degli emendamenti sui temi più significativi della legge di bilancio.
Mance ai rider detassate
Fratelli d'Italia ha segnalato l'emendamento, a firma di Mauro Malaguti, con cui propone di tassare al 5% le mance dei rider autonomi che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. La proposta si applica a chi ha un reddito da lavoro autonomo fino a 75 mila euro. L'imposta sostitutiva scatterebbe sulle mance riversate dalle piattaforme, comprese quelle pagate con strumenti elettronici, entro il limite del 15% del reddito annuo derivante dalle consegne. Sarebbe la piattaforma a trattenere e versare l'imposta.
Raddoppio del ticket di accesso a Venezia
FdI ha segnalato il testo, a prima firma di Gianluca Caramanna, che propone di raddoppiare il tetto massimo del ticket turistico di accesso a Venezia e alle isole minori della laguna, portandolo dagli attuali 10 euro a 20 euro. Per applicare l'eventuale rincaro, il testo vincola l'amministrazione comunale a offrire ai visitatori dei “servizi accessori gratuiti”.
Condoni e difformità edilizie
Fratelli d'Italia ha segnalato sei emendamenti sui condoni edilizi. Le proposte vanno dalla riapertura delle pratiche respinte del condono del 2003 alla possibilità di sanare opere minori, come portici, tettoie, balconi e logge, ultimate entro il 30 settembre 2025. Un emendamento di Marco Milani concederebbe 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per ripresentare le domande del terzo condono respinte per la presenza di determinati vincoli, anche in caso di diniego definitivo.
Pensioni del comparto difesa
Forza Italia ha segnalato l'emendamento che chiede di migliorare la quota contributiva della pensione del personale dei comparti difesa, sicurezza, sanità militare e vigili del fuoco, applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente a un'età superiore di due anni nel 2027-2028, di tre nel 2029-2031 e di quattro dal 2032.
Sostegno alle vittime di errori giudiziari
Sempre gli azzurri hanno inserito tra i testi segnalati l'emendamento che istituisce un fondo sperimentale per chi ha scontato oltre tre anni di carcere per una condanna definitiva poi revocata in sede di revisione. L'assegno mensile sarebbe pari al doppio dell'assegno sociale per un massimo di 12 mesi, comunque non oltre il 2028. Il testo non sostituisce né riduce l'eventuale riparazione giudiziaria.
Sanatoria paesaggistica
La Lega ha inserito tra gli emendamenti segnalati quello che propone di concedere due anni per regolarizzare gli interventi edilizi realizzati entro il 31 dicembre 2025 in aree vincolate, con un titolo edilizio valido ma senza l'autorizzazione paesaggistica.
Risarcimento dei danni per i cortei di ottobre
Noi Moderati ha inserito tra i suoi testi segnalati un emendamento che chiede di istituire, nello stato di previsione del ministero dell'Interno, un fondo per il sostegno delle attività economiche danneggiate in occasione delle manifestazioni pubbliche dell'ottobre 2026, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027.
Visite psichiatriche agli hikikomori
Una prima visita psichiatrica a domicilio per adolescenti e giovani adulti in condizioni di grave isolamento sociale. È la priorità del fondo per il contrasto al ritiro sociale, noto come fenomeno degli hikikomori, proposto da Fratelli d'Italia con un emendamento segnalato a firma di Augusta Montaruli. La visita a domicilio sarebbe prevista quando il medico di famiglia, il pediatra o i servizi territoriali accertano che l'isolamento impedisce al giovane di recarsi in ambulatorio e che un primo contatto in telemedicina non è praticabile.
Futuro Nazionale chiede lo stop ai fondi all'Anpi
Futuro Nazionale ha segnalato il suo emendamento alla legge di bilancio che chiede di interrompere, a decorrere dal 2027, l'erogazione dei contributi in favore dell'Anpi, dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned) e dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia). Il testo chiede inoltre che il fondo rimpatri venga incrementato di 620.853 euro per l'anno 2027 e di 547.146 euro annui a decorrere dal 2028.
Ritocco all'exit tax
FdI ha inserito tra gli emendamenti segnalati quello che porta da 800 mila a 2 milioni di euro la soglia per l'exit tax, l'imposta sui redditi di natura finanziaria legata al trasferimento della residenza fiscale all'estero, a firma di Ylenja Lucaselli. Cambia anche il criterio di calcolo della soglia. Nel disegno di legge gli 800 mila euro si riferiscono al valore complessivo dei beni e dei diritti, mentre nel testo di FdI i 2 milioni si riferiscono all'ammontare dei redditi finanziari rilevanti.
Centrosinistra, interventi su dissesto e clima
Due fondi per complessivi 4,9 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, di cui 2,8 miliardi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle città e 2,1 miliardi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Li prevedono due emendamenti unitari del centrosinistra alla manovra, inseriti tra quelli segnalati. Per l'adattamento climatico sono previsti 900 milioni di euro l'anno nel 2027 e nel 2028 e un miliardo nel 2029.