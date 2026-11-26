AGI - Tra il 2025 e il 2034 le aziende familiari italiane con oltre 20 milioni di ricavi affronteranno più di 4.000 passaggi generazionali, contro i 1.944 del periodo 2010-2024, secondo le stime dell'Osservatorio AUB (AIDAF – UniCredit – Bocconi). Da questi numeri è partito "Governance Complexity Competence – Leading generational change in complexity", l'incontro pubblico che Aisem, l'associazione federata Anima Confindustria dei costruttori di sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione, ha promosso oggi in collaborazione con Diadema Capital, ideato da Isabella Selmin.
L'indagine TEHA
La preparazione è in ritardo. In un'indagine riportata nel rapporto "Radici nel futuro 2026" di TEHA Group, solo il 40% delle imprese familiari dichiara di avere un piano di successione per i ruoli di vertice. Uno studio di ricercatori della Banca d'Italia (Questioni di Economia e Finanza n. 1068) rileva inoltre che il 72% delle società di capitali italiane è a proprietà familiare, che più di una su cinque ha almeno un socio con 65 anni o più e che l'ingresso di soci esterni si accompagna a una crescita dell'occupazione di oltre il 5% in tre anni.
"Il passaggio generazionale è un momento decisivo nella vita di un'impresa e non può essere affrontato soltanto quando la successione diventa imminente", ha dichiarato Massimiliano Bariola, presidente di Aisem. "Una governance strutturata, l'apertura a competenze esterne e la capacità di valutare percorsi di aggregazione possono rappresentare strumenti importanti nel momento di transizione".
Confronto su governance, competenze e aggregazioni
Al centro del confronto, l'idea che la continuità di un'impresa non si esaurisca nel trasferimento della proprietà, ma coinvolga governance, organizzazione e competenze. Dopo i saluti di Massimiliano Bariola, di Federico Eichberg, capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Sebastiano Leo, assessore al Bilancio della Regione Puglia, alla tavola rotonda sono intervenuti Patrizia Celia (Borsa Italiana – Euronext Group), Angelica Donati (Donati S.p.A.), Alberto Antonietti (Assoconsult), Gianluca Giordano (Piccola Industria Confindustria), Cristina Galgano (Gruppo Galgano), Gabriele Arcidiacono (Università Guglielmo Marconi), Mario Guagliano (Politecnico di Milano) e Lorenzo Amosso (SACMA S.p.A. e capogruppo Scaffalature CISI di Aisem).