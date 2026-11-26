AGI - A otto mesi dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, il conto energetico per l'Europa e soprattutto per l'Italia continua a crescere. Secondo la Commissione europea, dall'inizio della crisi i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 127 miliardi di euro in più, a parità di volumi. Il Brent oscilla tra i 90 e i 100 dollari al barile, mentre il gas europeo, a inizio novembre, quotava oltre 90 euro/MWh, contro i circa 30 di febbraio. È il quadro emerso dal congresso “La transizione energetica post Hormuz: quali strade intraprendere”, organizzato dall'Aidic, l'Associazione italiana di ingegneria chimica, che si è tenuto a Roma. Il Presidente Giuseppe Ricci: «Le scelte energetiche siano ingegneristiche, non ideologiche
In Italia l'impatto della crisi è particolarmente marcato. Secondo il rapporto congiunturale di Confartigianato del 9 novembre, tra marzo e i primi giorni di novembre il prezzo del gas è stato mediamente superiore del 74,6% rispetto a febbraio e quello dell'elettricità del 44,6%. Nei primi nove giorni di novembre il gas ha registrato un incremento del 192% su base annua. A ottobre l'inflazione è salita al 5,4% e il prezzo del gasolio alla pompa ha superato i 2,2 euro al litro. L'elevato costo dei carburanti non dipende soltanto dal prezzo del greggio, ma anche dalla carenza di capacità di raffinazione, conseguenza delle guerre in corso e dei bombardamenti degli impianti in Russia e nel Golfo. Nei primi otto mesi del 2026 la produzione manifatturiera italiana è cresciuta di appena lo 0,1%.
Come ricordato nella relazione di Giacomo Rispoli, presidente del gruppo di lavoro Aidic sulla transizione energetica, nel 2025 attraverso lo Stretto di Hormuz sono transitati 19,9 milioni di barili di petrolio al giorno, circa il 25% del totale trasportato via mare, e circa il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl). Rispetto ai valori del 2019, nella media europea tra marzo e ottobre 2026 il prezzo dell'elettricità è passato da 46 a 118 euro/MWh (+157%), quello del gas da 4,8 a 19,6 dollari per milione di Btu (+309%) e quello del Brent da 64 a 103 dollari al barile (+61%). È il gas, che determina il prezzo marginale dell'elettricità, a trasmettere gli effetti della crisi al resto dell'economia.
Le crisi energetiche dal Golfo al Mar Rosso
Le tensioni nello Stretto di Hormuz si aggiungono a quelle in Russia, Ucraina e nel Mar Rosso. Secondo la relazione, le esportazioni dal Golfo, seppure in ripresa, a ottobre erano ancora inferiori del 26% rispetto ai livelli precedenti alla guerra. In Russia e Ucraina gli attacchi alle infrastrutture energetiche riducono l'offerta internazionale di diesel, mentre nel Mar Rosso il ricorso a rotte commerciali più lunghe e costose ha fatto sì che il tonnellaggio in transito attraverso il Canale di Suez, a maggio 2025, fosse ancora del 70% inferiore rispetto ai livelli del 2023.
Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, si tratta della terza crisi in sei anni, che riporta la sicurezza energetica al centro delle decisioni di investimento. Resta, al contempo, la necessità di ridurre le emissioni globali di CO2, passate, secondo i dati presentati al congresso, da circa 28 miliardi di tonnellate nel 1990 a circa 42 miliardi nel 2024 (+50%). Il 2024 è stato inoltre il primo anno solare in cui l'aumento della temperatura media globale ha superato gli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
Per il presidente dell'Aidic, Giuseppe Ricci, la dipendenza dalle importazioni di energia rappresenta una questione di sicurezza nazionale ed europea. L'Italia importa gran parte del proprio fabbisogno energetico primario, dispone di risorse limitate di gas e petrolio, non produce energia nucleare ed è al tempo stesso la seconda manifattura d'Europa, con importanti settori industriali ad alta intensità energetica, dalla chimica alla farmaceutica, dalla metallurgia alla meccanica, fino all'agroalimentare e alla moda.
Secondo l'associazione, un Paese a forte vocazione manifatturiera non può affidarsi esclusivamente alle fonti rinnovabili, ma necessita anche di fonti continue e programmabili per garantire la competitività della propria industria. Per ridurre la dipendenza dalle importazioni occorre, accanto allo sviluppo delle rinnovabili, valorizzare fonti alternative ai combustibili fossili, come i biocarburanti e quelle derivanti dai processi di economia circolare, compreso il recupero di scarti e rifiuti. Anche il nucleare potrà svolgere un ruolo complementare alle rinnovabili, sebbene con tempi di realizzazione più lunghi.
“Siamo la seconda manifattura d'Europa. Se continuiamo a investire nelle fonti energetiche seguendo ragioni ideologiche anziché ingegneristiche, paghiamo un prezzo in termini di competitività industriale e sicurezza nazionale”, ha sottolineato Ricci.
I tre scenari per i mercati energetici
Negli ultimi giorni i segnali di apertura tra Stati Uniti e Iran hanno favorito un allentamento delle tensioni sui mercati, portando il Brent verso quota 90 dollari al barile. Secondo l'analisi presentata al congresso, tuttavia, anche una riapertura stabile dello Stretto di Hormuz non sarebbe sufficiente a risolvere i problemi di approvvigionamento. Tre gli scenari ipotizzati.
Il primo è quello di una riduzione delle tensioni attraverso un accordo negoziale. In questo caso il prezzo del petrolio scenderebbe più rapidamente rispetto a quello dei carburanti e del gas. Le esportazioni di gas dal Golfo potrebbero tornare ai livelli di inizio 2026 soltanto verso la metà del 2027. Secondo le stime formulate in primavera da Intesa Sanpaolo, l'aumento dell'offerta mondiale di Gnl, in particolare da Stati Uniti, Australia e Malesia, potrebbe riportare il prezzo del gas europeo intorno ai 32 euro/MWh nel 2027. Previsioni che, secondo l'Aidic, appaiono oggi particolarmente ottimistiche alla luce del protrarsi delle limitazioni al transito nel Golfo.
Il secondo scenario prevede una situazione di stallo e di prolungata instabilità. Il permanere del premio al rischio geopolitico sui mercati, gli stoccaggi europei stimati al 75-78% a novembre, circa dieci punti percentuali sotto la media quinquennale, la forte concorrenza asiatica sul mercato del Gnl e il divieto europeo alle importazioni di Gnl russo previsto da inizio 2027 manterrebbero elevati i prezzi, con il rischio di ulteriori incrementi e conseguenze sulle bollette anche oltre il 2028.
In caso di una nuova escalation militare, infine, il rischio è quello di ulteriori interruzioni delle forniture, con ricadute immediate sull'inflazione, sul credito e sulla continuità produttiva delle filiere energivore. Indipendentemente dall'evoluzione della crisi, secondo gli esperti riuniti a Roma nessuna singola infrastruttura, in Italia come in Europa, sarà sufficiente a garantire la sicurezza energetica del prossimo inverno. Occorre quindi adottare misure di breve, medio e lungo periodo.
Le tre priorità indicate dall'Aidic
Per rendere il sistema energetico italiano ed europeo più resiliente, l'associazione individua tre priorità. La prima è la massima diversificazione del mix energetico, attraverso lo sviluppo di rinnovabili, idroelettrico, geotermia, biocarburanti avanzati, gas come fonte di transizione, nucleare di quarta generazione, piccoli reattori modulari (Smr) nel medio periodo e fusione nucleare nel lungo termine.
La seconda riguarda l'efficienza energetica, a partire dal miglioramento dei processi industriali, dal recupero termico e dall'automazione, per ridurre i consumi senza compromettere i livelli di produzione. Secondo l'Aidic si tratta dell'intervento più rapido per contenere i costi dell'energia. La terza priorità è lo sviluppo delle filiere energetiche nazionali, dai biocarburanti avanzati al biogas, dalla valorizzazione di scarti industriali, biomasse e rifiuti alla cattura e allo stoccaggio della CO2, fino alla produzione di idrogeno, sia verde sia blu.
L'associazione sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare filiere europee per le tecnologie legate alle energie rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo e le batterie. L'obiettivo è evitare che alla dipendenza dai combustibili fossili si sostituisca quella dalle materie prime critiche e dalle tecnologie necessarie alla loro raffinazione, settori oggi spesso caratterizzati da una forte concentrazione produttiva. “Non possiamo permetterci il lusso di escludere a priori nessuna tecnologia energetica. È essenziale abbandonare ideologia e perseguire un approccio pragmatico e coerente”, ha affermato Ricci.
“La neutralità tecnologica non è una posizione teorica ma un requisito operativo, e vale anche per il nucleare: quarta generazione, SMR e fusione vanno valutati con gli stessi criteri di fotovoltaico ed eolico – costi, tempi, affidabilità, sicurezza, gestione dei rifiuti – sulla base di dati, analisi di ciclo di vita e valutazioni di sistema, tenendo presente che il nucleare è chiamato a complementare le rinnovabili, con tempi di realizzazione necessariamente lunghi”.
Le cinque soluzioni per l'industria
La relazione presentata al congresso individua cinque possibili soluzioni industriali e imprenditoriali, da sviluppare parallelamente e in maniera graduale.
- La prima è l'elettrificazione del calore di processo. Il 66% dell'energia impiegata nei processi industriali europei è costituito da calore, oggi prodotto soprattutto attraverso la combustione del gas. Circa il 60% di questo fabbisogno termico è già elettrificabile attraverso pompe di calore, caldaie e forni elettrici. Gli ostacoli, secondo la relazione, sono principalmente di natura economica e infrastrutturale, piuttosto che tecnologica.
- Un secondo ambito di intervento è quello della cattura della CO2 nei processi in cui non è possibile evitare le emissioni. L'industria energivora è responsabile del 18% delle emissioni globali di gas serra, con la siderurgia tra i settori maggiormente interessati. Gli impianti di cattura operativi nel mondo trattengono già 68 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, anche nei comparti industriali più difficili da decarbonizzare, i cosiddetti “hard to abate”.
- Un'ulteriore possibilità è rappresentata dalla produzione di carburanti a partire dai rifiuti, attraverso i processi denominati “Waste to X”. I circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti che ogni anno l'Europa destina all'incenerimento potrebbero consentire di produrre circa 50 milioni di tonnellate di metanolo o 30 milioni di tonnellate di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf). Volumi che, secondo la relazione, potrebbero raddoppiare integrando idrogeno prodotto mediante elettrolisi, a costi competitivi con quelli dei combustibili fossili.
- Per quanto riguarda i trasporti, il petrolio rappresenta ancora il 94% dei consumi energetici del settore. L'Aidic propone soluzioni differenti a seconda del tipo di mobilità: elettrico, biocarburanti e carburanti sintetici per il trasporto su strada; Saf prodotti da bio-oli, rifiuti o carburanti sintetici per l'aviazione; bio-oli, metanolo sintetico, metanolo prodotto da rifiuti, biometano liquefatto e ammoniaca per il trasporto marittimo. La scelta delle tecnologie dipenderà dal costo dell'elettricità e dalla disponibilità delle materie prime.
- L'ultima proposta riguarda l'ampliamento e la stabilità del mix di generazione elettrica. Nel 2025 le rinnovabili hanno superato per la prima volta il carbone nella produzione mondiale di elettricità (33,8% contro il 33%). In Italia rappresentano il 48,8% della generazione elettrica, quasi alla pari con gas e petrolio (49,9%).
Con una domanda europea di elettricità prevista in crescita del 2,3% annuo fino al 2030 e il crescente fabbisogno di energia dei data center, che necessitano di forniture continue, l'associazione ritiene necessario integrare fotovoltaico, eolico, idroelettrico con sistemi di pompaggio, batterie e nucleare, in particolare attraverso i piccoli reattori modulari, per garantire la copertura del carico di base. Il metano manterrebbe il proprio ruolo di combustibile di transizione.
La decarbonizzazione e gli obiettivi europei
Per attuare queste misure, secondo l'Aidic, è necessario accelerare i processi decisionali e gli iter autorizzativi, garantendo al tempo stesso che la decarbonizzazione non comporti un aggravio dei costi per le comunità né comprometta la competitività dell'industria europea.
Sul piano internazionale, la Cop31 di Antalya si è chiusa senza una decisione finale, per la prima volta dal 2009. Oltre 90 Paesi sostengono tuttavia l'obiettivo volontario di portare dal 23% al 35% la quota di elettricità sui consumi energetici entro il 2035. L'Italia, secondo l'associazione, dovrà aggiornare il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che attualmente prevede una quota del 32,3% al 2040.