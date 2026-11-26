AGI - Offerte a tempo limitato, percezione amplificata del valore dei prodotti e tendenza a imitare il comportamento degli altri. Sono i tre principali meccanismi psicologici che rendono difficile resistere agli acquisti durante il Black Friday, secondo Jonas Hjalmar Blom, ricercatore dell'Università di Karlstad, in Svezia.
Le campagne promozionali fanno leva sulla tendenza delle persone a privilegiare le gratificazioni immediate rispetto ai benefici a lungo termine. Le offerte a tempo limitato generano un senso di urgenza, mentre gli sconti consistenti possono indurre a sovrastimare il valore effettivo dei prodotti. Il comportamento degli altri consumatori contribuisce invece a rendere gli acquisti impulsivi socialmente accettabili.
Le peculiarità del Black Friday
"Quando questi meccanismi agiscono insieme, diventa più facile concentrarsi sul vantaggio immediato anziché sulle conseguenze a lungo termine, rendendo più difficile resistere all'impulso di acquistare", ha spiegato Blom. Anche i servizi che consentono di acquistare subito e pagare successivamente favoriscono la tendenza a privilegiare la gratificazione presente rispetto alla futura disponibilità economica. Le ricerche mostrano che le persone maggiormente inclini a considerare le conseguenze future sono spesso più motivate a risparmiare e a consumare in modo sostenibile. Tuttavia, queste intenzioni non sempre si traducono in comportamenti coerenti.
Per contrastare gli acquisti impulsivi, il ricercatore suggerisce di introdurre piccoli ostacoli, come cancellare i dati delle carte di credito memorizzati sui siti e disattivare le applicazioni per lo shopping. Un'altra strategia consiste nel privilegiare obiettivi legati alla crescita personale, all'apprendimento e alla partecipazione ad attivita' significative, che la ricerca associa a livelli piu' elevati di benessere.