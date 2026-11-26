AGI – Il successore di Christine Lagarde alla guida della Bce è lo spagnolo Pablo Hernández de Cos. A confermarlo il premier iberico Pedro Sanchez che su X scrive: "Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola alla guida della prima vicepresidenza della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti. In sintesi, una Spagna che guida l'Europa come non aveva mai fatto".
Come ha anticipato il Financial Times, che cita due fonti diplomatiche, durante un vertice tenutosi ieri a Bruxelles il governo olandese ha dichiarato che avrebbe sostenuto l'economista spagnolo ritirando l'appoggio al proprio candidato, Klaas Knot, ex governatore della banca centrale olandese e unico altro contendente per la presidenza della Bce.
Il sostegno del governo olandese
L'accordo richiede l'approvazione formale da parte degli ambasciatori dei Paesi dell'Eurozona, prima di ricevere il via libera definitivo dai leader dell'Unione. Il primo ministro olandese Rob Jetten ha comunicato agli altri leader che "sosterrà il consenso" a favore di De Cos, ha riferito una delle fonti al quotidiano.
Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho. https://t.co/0AFb5wisb7— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026
Boone e Brunnermeier nel Comitato Esecutivo
I testi del Consiglio approvati oggi raccomandano la nomina di Pablo Hernandez de Cos a presidente della Bce e di Laurence Boone e Markus Brunnermeier al Comitato Esecutivo. Lo riferisce un funzionario europeo. Gli ambasciatori (Coreper) si sono riuniti oggi per confermare l'accordo sul testo delle tre raccomandazioni del Consiglio al Consiglio europeo relative ai candidati da nominare alla carica di presidente della Bce e agli altri membri del Comitato esecutivo, e per decidere sull'utilizzo della procedura scritta per la loro adozione.
La procedura si concluderà in serata
La fonte riferisce che la procedura scritta è stata avviata e si concluderà questa sera, consentendo al Consiglio europeo di decidere se consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce su tali nomine entro questa settimana. In termini procedurali: il Consiglio europeo nomina il presidente della Bce e gli altri membri del Comitato esecutivo sulla base di una raccomandazione del Consiglio stesso e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Bce. Solo i 21 Stati membri dell'area euro partecipano all'adozione delle raccomandazioni del Consiglio tramite procedura scritta. Si prevede che il Consiglio europeo procederà alle tre nomine nella sua riunione di dicembre, una volta ricevuti i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Bce.
La guida della Bce in una fase delicata
L'intesa definisce la guida della Bce in una fase caratterizzata da una ripresa dell'inflazione e da preoccupazioni per l'elevato debito pubblico in molti degli Stati membri.
Il profilo di De Cos
De Cos, 55 anni, direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali ed ex governatore della banca centrale spagnola, si è aggiudicato l'incarico dopo che, all'inizio del mese, Francia e Germania hanno raggiunto un'intesa complessiva sui tre ruoli di vertice dell'istituto centrale.