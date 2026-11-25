AGI - Le carte sono lo strumento di pagamento più utilizzato dagli italiani e rappresentano il 64% delle transazioni, mentre il contante si ferma al 28%.
La propensione al digitale è particolarmente marcata tra i giovani della Generazione Z, che guidano l'utilizzo dei wallet digitali, adottati dal 62% degli intervistati. I Millennials, invece, sono i più propensi a sperimentare e combinare strumenti diversi, con una media di 6,2 modalità di pagamento utilizzate.
È quanto emerge dalla ricerca ABI Lab, realizzata con Ipsos Doxa nell'ambito dell'Osservatorio Digital Banking e presentata al Salone dei Pagamenti 2026, in corso a Milano.
Le differenze tra le generazioni
L'indagine analizza comportamenti, aspettative e differenze nelle abitudini di pagamento di quattro fasce generazionali: Gen Z (18-30 anni), Millennials (31-45 anni), Gen X (46-59 anni) e Boomers (60-74 anni).
Dallo studio emerge che la digitalizzazione dei pagamenti è ormai una tendenza consolidata, anche se con intensità differenti tra le generazioni. La Gen Z si conferma la fascia più orientata al digitale, con il maggiore ricorso ai wallet, applicazioni che consentono di effettuare pagamenti attraverso smartphone o altri dispositivi. I Millennials si distinguono per la maggiore propensione a sperimentare e combinare diversi strumenti, utilizzando in media 6,2 modalità di pagamento, il valore più elevato tra i gruppi esaminati.
La Gen X mantiene un approccio equilibrato tra innovazione e abitudini consolidate. I Boomers, rispetto alle altre fasce d'età, attribuiscono invece al contante un peso leggermente superiore nel proprio mix di pagamenti e mostrano maggiore prudenza nei confronti delle nuove soluzioni.
Cresce l'utilizzo dei servizi bancari digitali
Accanto alle differenze generazionali, la ricerca rileva tendenze comuni nell'utilizzo dei servizi bancari digitali. L'88% degli intervistati effettua bonifici online e, tra questi, oltre la metà indica nell'app bancaria il canale preferito, apprezzato per la semplicità, la rapidità e l'immediatezza d'uso.
Dallo studio emerge anche una duplice percezione del futuro dei pagamenti. Se il 69% degli intervistati ritiene che il contante sia destinato progressivamente a scomparire, il 66% guarda con apprensione all'ipotesi di una società completamente cashless, senza denaro contante. Un dato che evidenzia la richiesta di mantenere una pluralità di strumenti e modalità di pagamento, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini.
Il ruolo delle banche nella trasformazione digitale
La comprensione delle abitudini digitali della clientela rappresenta un elemento centrale nelle strategie e nei programmi di investimento delle banche. Il confronto sul futuro dei pagamenti proseguirà domani, nella terza e ultima giornata del Salone dei Pagamenti, con la plenaria conclusiva dedicata agli Innovative Payments.