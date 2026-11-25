AGI - Sanità, pensioni e Superbonus restano i principali nodi da sciogliere della legge di bilancio per il 2027. Si è concluso dopo circa un'ora il nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Al centro dell'incontro la durata della spalmatura dei crediti residui del Superbonus, la soglia per lo stop alla rivalutazione delle pensioni e l'ammontare delle risorse da destinare alla sanità. “Verranno rispettati i tempi che ci siamo dati, si va avanti a lavorare”, ha assicurato Lupi al termine della riunione. “Abbiamo ribadito che è una buona legge di bilancio questa, che non va minimamente stravolta, però ci sono alcuni temi su cui stiamo lavorando e siamo in dirittura d'arrivo”. Quanto alle coperture, il leader di Noi Moderati ha spiegato: “Le stiamo trovando”.
Superbonus e condono edilizio
Resta aperta la discussione sulla norma che prevede di spalmare su dieci anni i crediti residui del Superbonus. “Le richieste sul Superbonus le sapete, ovvero garantire la certezza della norma. Quindi, speriamo rimanga la vecchia norma. Però vediamo”, ha dichiarato Lupi. Non è ancora stato definito un testo comune della maggioranza in materia di condono edilizio. A lavorare alla proposta è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Molti di noi hanno ribadito che riguarderà non nuovi ma vecchi condoni. Ci sta lavorando il ministro Salvini, credo che arriverà nei prossimi giorni a una proposta che ci farà avere e crediamo sia condivisa”, ha spiegato Lupi.
Manovra, il calendario delle votazioni alla Camera
Intanto la Commissione Bilancio della Camera ha definito il calendario dei lavori. Da giovedì 3 dicembre si procederà con l'illustrazione delle proposte emendative e l'avvio delle votazioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti del governo e dei relatori è stato fissato al 10 dicembre.
Il numero degli emendamenti segnalati è stato fissato a 700 e i testi saranno indicati entro domani. Le opposizioni hanno scelto di non individuare emendamenti supersegnalati, mentre l'obiettivo della maggioranza sarebbe quello di ridurre a circa 250 il numero delle proposte da esaminare in Commissione. Le sedute dedicate alle votazioni riprenderanno mercoledì 9 dicembre e proseguiranno fino a martedì 15 dicembre, data entro la quale si prevede di concludere l'esame degli emendamenti.
Prorogati gli incentivi per assumere le donne vittime di violenza
La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha confermato durante il question time che il disegno di legge di bilancio prevede la proroga fino al 2029 dell'esonero contributivo per le assunzioni delle donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 8mila euro annui, per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del contributo. Secondo i dati dell'Inps riferiti dalla ministra, finora sono state presentate e accolte 196 domande di esonero relative ad assunzioni e proroghe di rapporti di lavoro, avanzate da 143 datori di lavoro, per un valore complessivo di circa un milione di euro.
Gli attacchi delle opposizioni
Dalle opposizioni arrivano critiche alla legge di bilancio e, in particolare, alle ipotesi di condono edilizio. “È una manovra da campagna elettorale: si cerca di dare qualche spicciolo a destra, qualche spicciolo a sinistra, si cerca di creare il consenso in alcuni blocchi sociali. Ovviamente il condono non può essere una soluzione per far cassa”, ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Il leader pentastellato ha accusato il governo di non aver garantito la crescita economica, di aver aumentato la pressione fiscale e di voler ricorrere al condono per reperire risorse e ottenere consensi in vista delle elezioni.
Il deputato di Avs e portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha invece contestato l'emendamento Milani 117-bis, presentato da Fratelli d'Italia e dichiarato ammissibile. Secondo Bonelli, la proposta di modifica del Testo unico dell'edilizia amplierebbe le possibilità di regolarizzazione delle opere realizzate in difformità, eliminerebbe il requisito della doppia conformità e consentirebbe di sanare a posteriori interventi strutturali eseguiti senza il deposito del progetto e senza autorizzazione sismica. “In pratica è un colpo di spugna sui reati sismici, in un Paese dove i terremoti hanno ucciso migliaia di persone, spesso dentro edifici costruiti fuori da ogni regola”, ha dichiarato Bonelli, annunciando l'opposizione di Avs alla proposta sia in Commissione sia in Aula.