AGI - Nuovo vertice della maggioranza sulla Manovra. Oggi pomeriggio a ridosso del Cdm, i leader del centrodestra si incontreranno per affrontare i nodi ancora aperti sulla legge di bilancio: dai possibili ritocchi agli emendamenti sul condono edilizio alla durata con cui spalmare i crediti residui del Superbonus fino all'entità dei fondi per la sanità e la rivalutazione delle pensioni.
Intanto la Ue ribadisce che l'Italia è sulla strada per uscire dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2026, con la possibilità che Bruxelles ne sancisca formalmente la chiusura nella primavera del 2027.
Manovra, Meloni e Giorgetti incontrano i rappresentanti degli enti locali
Martedì 24 novembre, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti hanno incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Comuni e Province formulando delle aperture su alcune richieste avanzate dagli enti locali, in particolar modo sui trasporti locali, assistenza ai disabili nelle scuole e sul contributo per il fondo affitti.
Un confronto, sottolinea Palazzo Chigi, "proficuo e costruttivo", che proseguirà "nel segno della leale collaborazione e del rispetto delle reciproche competenze". Il Governo ha ricordato agli enti locali "l'impegno, gli stanziamenti e gli interventi già garantiti in questi anni" e ha espresso "la disponibilità a verificare, anche nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra per assicurare ulteriori risposte concrete ai cittadini e ai territori".
Le richieste dei Comuni
Il presidente Anci Gaetano Manfredi sottolinea: "Ci siamo confrontati nel merito delle questioni che sono a cuore delle comunità che rappresentiamo, in un momento di reale difficoltà, abbiamo discusso di quali potevano essere gli interventi del governo per sostenere le nostre politiche urbane e abbiamo trovato riscontro alle nostre richieste e una disponibilità della presidente Meloni ad approfondire le cose che abbiamo condiviso".
Quanto agli emendamenti sul condono presenti nella legge di bilancio, il sindaco di Napoli specifica: "Non possiamo far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali e che, fino a oggi, non hanno trovato una risposta".
Il nodo del condono edilizio
Proprio in tema di condono edilizio si lavora ad un possibile emendamento di maggioranza, che tenga assieme le istanze di tutti i partiti. "Ci sarà di certo un emendamento di maggioranza", spiega il vice premier Matteo Salvini. Questa mattina il sottosegretario Alfredo Mantovano incontrerà a Palazzo Chigi i relatori per fare un punto sulle possibili modifiche da apportare al testo e sui tempi tecnici della manovra, che potrebbe vedere il via libera in prima lettura alla Camera a ridosso del 24 dicembre.
Il semaforo verde della Commissione Ue
Nel frattempo da Strasburgo la Commissione promuove il Documento programmatico di bilancio italiano per il 2027, giudicandolo conforme alle raccomandazioni del Consiglio. "Attualmente si prevede che l'Italia correggerà il suo disavanzo eccessivo nel 2026. E' una buona notizia", afferma il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis.
Per Dombrovskis, il percorso di rientro dei conti pubblici rappresenta anche un importante segnale di fiducia per gli investitori. "E' indubbiamente un fatto positivo, anche come segnale rivolto ai mercati e agli investitori: indica che l'Italia sta seguendo la giusta traiettoria sul piano fiscale", sottolinea all'AGI.
Ma avverte che eventuali deviazioni "sostanziali" della manovra di bilancio, come uno scostamento, potrebbero portare invece a una rivalutazione del giudizio della Commissione. In serata intanto è atteso l'esito dei circa 500 ricorsi presentati in Commissione Bilancio, dopo che ieri oltre 1.700 emendamenti su 6.600 non sono stati ammessi per estraneità di materia o per assenza di coperture adeguate.
Riammessi gli emendamenti della maggioranza sulla exit tax
Ieri intanto è stato riammesso l'emendamento alla manovra di Fratelli d'Italia, a firma di Ylenja Lucaselli, che innalza da 800mila a due milioni di euro la soglia per l'applicazione dell'exit tax e circoscrive, per le persone fisiche, l'imposta ai trasferimenti della residenza fiscale verso i paradisi fiscali.
La commissione Bilancio della Camera, dopo l'esame dei ricorsi, ha ritenuto ammissibile la proposta nel presupposto che la ridefinizione della platea non determini effetti peggiorativi per i conti pubblici rispetto al testo originario.
L'emendamento limita l'applicazione dell'imposta per le persone fisiche ai trasferimenti verso Paesi con una tassazione effettiva dei redditi finanziari nulla o inferiore all'1% e che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali o assistenza al recupero dei crediti tributari.
Sono stati riammessi anche altri tre emendamenti sull'exit tax, due della Lega a prima firma Stefano Candiani e uno di Forza Italia a prima firma Maurizio Casasco, che prevedono la riduzione dell'acconto dal 50% al 10%, l'esclusione dall'acconto dei beni detenuti in Italia o affidati a intermediari italiani e la possibilità di rivalutare i beni posseduti al 31 dicembre 2026 mediante un'imposta sostitutiva del 5% delle plusvalenze o dell'1% del valore normale.
La Lega propone inoltre criteri agevolati per la valutazione delle partecipazioni in start up e Pmi innovative, l'esclusione di alcune forme di incentivazione azionaria dei dipendenti e il rinvio dell'entrata in vigore della disciplina.