AGI - Da Steve Jobs a Elon Musk, la Silicon Valley ha spesso difeso con forza i fondatori delle sue aziende. Ma la mobilitazione per riportare Jensen Huang alla guida di Nvidia non riguardava soltanto la difesa di un imprenditore carismatico. In gioco c'era anche il futuro di uno dei principali finanziatori delle startup e dei grandi centri dati che acquistano i suoi chip.
Secondo una convinzione molto diffusa nella Silicon Valley, le aziende ottengono i risultati migliori quando i loro fondatori mantengono il controllo, anziché affidare la gestione a manager esterni. È il principio del cosiddetto founder mode, tornato al centro del dibattito dopo la crisi che ha portato alle dimissioni del cofondatore di Nvidia.
Per una parte importante dell'industria tecnologica, l'uscita di Huang rappresentava una minaccia a questo modello. A poche ore dalle sue dimissioni, sui social network, soprattutto su X, è partita una campagna per chiederne il ritorno. All'iniziativa hanno aderito investitori e dirigenti di primo piano del settore dell'intelligenza artificiale, compresi alcuni imprenditori vicini al presidente Donald Trump.
La mobilitazione ha ottenuto il risultato sperato lunedì 23 novembre, undici giorni dopo le dimissioni forzate di Huang e meno di una settimana dopo che il consiglio di amministrazione aveva escluso un ripensamento.
“L'errore è stato corretto”, ha commentato Elon Musk, uno dei sostenitori più attivi della campagna.
La mobilitazione degli investitori e dei dipendenti
Tra i protagonisti dell'iniziativa figura Gavin Baker, investitore del fondo Atreides Management, che insieme a Brad Gerstner, di Altimeter Capital, aveva scritto al consiglio di amministrazione di Nvidia il giorno successivo all'uscita di Huang. I due chiedevano che la ricerca di un successore fosse condotta in modo “lento, misurato e ponderato”, lasciando aperta “la possibilità di un ritorno” del cofondatore.
Una seconda iniziativa, una lettera aperta che annovera tra i firmatari Elon Musk, l'amministratore delegato di Epic Games, Tim Sweeney, e il numero uno dell'incubatore di startup Y Combinator, Garry Tan, chiedeva il reintegro di Huang in attesa delle conclusioni dell'indagine indipendente avviata dalla società.
Secondo gli organizzatori, la petizione ha raccolto oltre 200 mila firme, con un'adesione che coinvolgerebbe quasi un quarto dei dipendenti di Nvidia. Lunedì, decine di lavoratori hanno accolto con applausi il ritorno del dirigente nella sede di Santa Clara, in California. La vicenda ricorda quanto accaduto nel novembre 2023 a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT. Anche allora la crisi era esplosa pochi giorni prima del Thanksgiving, all'inizio della stagione delle festività negli Stati Uniti.
Altman era stato licenziato dal consiglio di amministrazione, ma era tornato al vertice appena cinque giorni dopo, quando la quasi totalità dei dipendenti aveva minacciato di lasciare l'azienda e Microsoft si era offerta di assumerlo. Un altro precedente celebre è quello di Steve Jobs, estromesso da Apple nel 1985 e richiamato oltre dieci anni più tardi. Una decisione, quella della sua uscita, passata alla storia come uno dei più clamorosi errori dell'industria tecnologica.
Nvidia, la “banca centrale dell'intelligenza artificiale”
Rispetto ai casi di Jobs e Altman, tuttavia, il ruolo di Jensen Huang presenta una particolarità. Il dirigente non è soltanto il fondatore di una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, ma viene considerato uno degli artefici dell'attuale espansione dell'intelligenza artificiale, settore che sostiene una quota rilevante degli investimenti e della crescita economica statunitense. I suoi sostenitori volevano anche proteggere un sistema di investimenti nell'IA che sta suscitando crescenti preoccupazioni a Wall Street, soprattutto per i dubbi sulla capacità delle aziende di generare profitti sufficienti nel breve periodo.
Sotto la guida di Huang, Nvidia si è guadagnata il soprannome di “banca centrale dell'intelligenza artificiale”. Il gruppo non si limita infatti a vendere i processori necessari per addestrare e utilizzare i modelli di IA, ma investe direttamente nelle startup e nei fornitori di servizi cloud che acquistano i suoi prodotti.
In alcuni casi, Nvidia arriva anche a fornire garanzie finanziarie per la costruzione di centri dati dal valore di decine di miliardi di dollari. Si è creato così un sistema di accordi e partecipazioni incrociate nel quale il produttore di semiconduttori finanzia, direttamente o indirettamente, una parte della domanda dei propri chip.
Huang viene considerato una figura centrale per il funzionamento di questa rete di rapporti. Secondo Elon Musk, senza di lui Nvidia avrebbe rischiato di perdere intese fondamentali con i propri partner commerciali. In un messaggio pubblicato su X il 14 novembre, il patron di Tesla e SpaceX aveva avvertito che molti accordi si basavano su “una stretta di mano con Jensen, non su un contratto scritto”. Il riferimento era al ruolo personale di Huang nella costruzione dei rapporti con investitori, fornitori e clienti dell'azienda.
Il ritorno non chiude il caso Huang
Il reintegro non mette però fine alla vicenda che ha provocato le dimissioni del cofondatore di Nvidia. Al centro della crisi ci sono le sue relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna d'affari sospettata di attività di spionaggio a favore di Pechino. Il caso si inserisce in un contesto già segnato dalle controversie sull'accesso delle aziende cinesi ai semiconduttori avanzati prodotti da Nvidia, componenti considerati strategici per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
L'indagine indipendente avviata dal consiglio di amministrazione prosegue anche dopo il ritorno di Huang alla guida del gruppo. Il dirigente dovrà inoltre essere ascoltato a porte chiuse dal Congresso degli Stati Uniti il prossimo 1° dicembre. La Silicon Valley è dunque riuscita a riportare Huang al vertice dell'azienda che ha cofondato, ma restano aperti gli interrogativi che avevano provocato la sua uscita. E il peso assunto da Nvidia nel finanziamento dell'industria dell'IA rende le conseguenze della vicenda ben più ampie di una semplice crisi aziendale.