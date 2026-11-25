Il credito bancario cresce, ma il divario tra uomini e donne resta sostanzialmente invariato. In quattro anni e mezzo, da dicembre 2021 a giugno 2026, i prestiti intestati alle donne sono aumentati di quasi il 9%, passando da 94,6 a 103,1 miliardi di euro. Nello stesso periodo, però, la quota femminile sul totale del credito bancario è salita appena dal 19,94% al 20,09%. Alle donne continua quindi a essere intestato individualmente soltanto un quinto dei finanziamenti complessivi.
È quanto emerge da un’analisi della Fabi, realizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A giugno 2026 i finanziamenti intestati agli uomini ammontavano a 182,6 miliardi di euro, quasi 80 miliardi in più rispetto a quelli femminili. Una differenza che si è ampliata rispetto al 2021, quando era pari a 73,6 miliardi.
Crescono i prestiti, ma aumenta il divario
Tra dicembre 2021 e giugno 2026, il totale dei prestiti bancari considerati nell’analisi è passato da 474,7 a 513,2 miliardi di euro, con un incremento dell’8,1%. La crescita ha interessato tutte le tipologie di intestazione: i finanziamenti alle donne sono aumentati dell’8,95%, quelli agli uomini dell’8,56% e i prestiti cointestati del 7,36%.
In termini assoluti, tuttavia, i prestiti alle donne sono aumentati di circa 8,5 miliardi di euro, contro i 14,4 miliardi di quelli intestati agli uomini. Il divario si è così ampliato di quasi 6 miliardi, raggiungendo i 79,5 miliardi di euro. La crescita del credito femminile, pur leggermente superiore in termini percentuali a quella maschile, non è stata sufficiente a modificare sensibilmente la distribuzione dei finanziamenti.
La quota più consistente del credito bancario riguarda i finanziamenti cointestati, che a giugno 2026 ammontavano a 227,5 miliardi di euro, pari al 44,3% del totale, contro il 35,6% dei prestiti intestati agli uomini e il 20,1% di quelli intestati alle donne. Rispetto al 2021, quando valevano 211,9 miliardi di euro, i finanziamenti cointestati sono cresciuti a un ritmo inferiore rispetto a quelli individuali, registrando una lieve riduzione del loro peso sul credito complessivo.
I dati geografici
La sostanziale stabilità del dato nazionale nasconde differenze significative a livello territoriale. È soprattutto nel Mezzogiorno che si registra un recupero della componente femminile. Al Sud la quota dei prestiti intestati alle donne è passata dal 17,41% del 2021 al 18,55% del 2026, mentre nelle Isole è salita dal 19,62% al 20,79%. In entrambi i casi l’aumento supera il punto percentuale, a fronte degli appena 0,15 punti registrati a livello nazionale.
Al Sud, a fronte di un incremento del 12,33% dei prestiti complessivi, quelli intestati alle donne sono cresciuti del 19,6%. Nelle Isole l’aumento del credito femminile è stato del 18,2%, contro l’11,5% del totale. In entrambe le aree i finanziamenti alle donne sono cresciuti a un ritmo più che doppio rispetto alla media nazionale.
La situazione è diversa nelle regioni settentrionali, dove i prestiti intestati agli uomini sono aumentati più di quelli alle donne. Nel Nord-Ovest l’incremento è stato del 6,36% per la componente femminile e del 7,4% per quella maschile. Nel Nord-Est, rispettivamente, del 5,25% e del 6,94%. Nel Centro, invece, il credito femminile ha registrato una crescita del 7,48%, superiore al 4,77% di quello maschile.