AGI - Un sostegno economico concreto per non dover mai più scegliere tra la propria incolumità e l’indipendenza lavorativa. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’INPS fa il punto sugli strumenti attivi per affiancare chi intraprende un percorso di fuoriuscita dagli abusi.
A illustrare le misure è il Direttore generale dell'Istituto, Valeria Vittimberga, che ha ribadito l'impegno diretto dell'ente previdenziale al fianco dei centri antiviolenza e del numero di emergenza 1522.
Reddito di libertà, come funziona?
Il primo pilastro degli aiuti riguarda l'autonomia economica immediata. Il Reddito di libertà è salito a 530 euro mensili, erogati per un periodo massimo di dodici mesi.
Si tratta di un contributo pensato per sostenere le spese essenziali — dall'abitazione all'istruzione dei figli, fino alle prime necessità quotidiane — delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, aiutandole a ricostruire la propria indipendenza lontano da contesti abusanti.
Congedo indennizzato al 100% fino a 90 giorni
Sul fronte lavorativo, l'INPS ricorda la possibilità di accedere a un congedo straordinario retribuito fino a 90 giorni nell'arco di tre anni.
L'indennità è pari al 100% della retribuzione e rappresenta una tutela fondamentale per permettere alle lavoratrici di seguire i percorsi di protezione senza perdere il posto né lo stipendio. La misura non riguarda soltanto le lavoratrici dipendenti, ma è estesa anche alle lavoratrici autonome e alle iscritte alla Gestione separata.
L'appello dell'INPS: "Ricostruire la libertà, euro dopo euro"
"Una donna non deve scegliere tra il percorso per uscire dalla violenza e il proprio posto di lavoro", ha sottolineato Valeria Vittimberga, richiamando anche la guida informativa predisposta dall'Istituto e i canali di comunicazione dedicati attivati insieme ai centri antiviolenza sul territorio.
Il messaggio finale del Direttore generale si rivolge direttamente a chi sta vivendo una situazione di difficoltà: "Non siete sole: c'è il 1522, ci sono i centri antiviolenza e c'è anche l'INPS, che può aiutarvi a ricostruire, euro dopo euro, la vostra libertà".