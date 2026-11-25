AGI - Il costruttore automobilistico cinese BYD ha avviato negoziati esclusivi per acquisire lo stabilimento di Ineos Automotive a Hambach, nella Mosella, in Francia, con l'obiettivo di produrre veicoli progettati specificamente per il mercato europeo. Lo ha annunciato martedì il gruppo in una nota.
BYD cercava da mesi di rafforzare la propria presenza industriale in Europa. Lo scorso ottobre, durante il Salone dell'Auto di Parigi, la vicepresidente esecutiva Stella Li aveva indicato la Francia tra i Paesi selezionati per ospitare un nuovo impianto produttivo. La fabbrica di Hambach, nell'est della Francia, produce attualmente i fuoristrada Grenadier di Ineos Automotive e impiega oltre 1.200 persone. L'operazione è ancora subordinata alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e non è stata quindi formalizzata.
BREAKING: BYD in talks to buy Ineos factory as Grenadier production moves to US https://t.co/moKVj73cCi https://t.co/H3MiS0W4pw— Autocar (@autocar) November 24, 2026
BYD punta sulla produzione europea
“Il nostro impegno nei confronti dell'Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento a Hambach riflette la nostra fiducia nella Francia e la volontà di proseguire la nostra crescita in Europa”, ha dichiarato Stella Li.
La dirigente ha assicurato che BYD intende “garantire la continuità delle attività industriali dello stabilimento, salvaguardare l'occupazione locale e creare nuove opportunità per i dipendenti e i fornitori della regione”.
L'iniziativa rientra in una strategia più ampia dei costruttori cinesi, sempre più interessati a produrre direttamente sul mercato europeo. Marchi come BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo e Xpeng rappresentano ormai, complessivamente, circa il 10% delle vendite di automobili nuove in Europa.
Nel 2023 Chery ha avviato questa tendenza acquisendo un ex stabilimento Nissan a Barcellona, in Spagna. Più recentemente, a maggio, Stellantis ha annunciato di valutare la cessione parziale dello stabilimento di Villaverde, a Madrid, al proprio partner cinese Leapmotor.
Parigi: “Un investimento che tutela oltre 1.200 lavoratori”
Il governo francese ha accolto favorevolmente l'annuncio. “Saluto la volontà di BYD di impegnarsi a lungo termine nella produzione sul territorio francese”, ha dichiarato il ministro dell'Industria, Sébastien Martin. Secondo il ministro, il progetto contribuirà allo sviluppo della filiera automobilistica nazionale e offrirà maggiori prospettive agli oltre 1.200 dipendenti dello stabilimento. Martin ha definito l'iniziativa un esempio concreto di “preferenza europea” e un risultato della politica francese di attrazione degli investimenti esteri. Il ministro ha inoltre precisato che il progetto dovrà rispettare i criteri del Made in Europe negoziati nell'ambito dell'accordo franco-tedesco, che prevedono il 70% di componenti europei e un'integrazione progressiva delle batterie prodotte in Europa.
Parigi e Berlino hanno formalizzato a metà ottobre un'intesa sul futuro dell'industria automobilistica europea, che comprende alcune concessioni per i veicoli con motore a combustione interna e un rafforzamento delle misure a sostegno della produzione nell'Unione europea. Per BYD, l'eventuale acquisizione dello stabilimento di Hambach rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia di espansione industriale nel continente, in un mercato dove i costruttori cinesi cercano di affiancare alla crescita delle vendite una presenza produttiva sempre più radicata.