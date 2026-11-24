I sindacati europei e italiani dell’industria si sono riuniti a Strasburgo per chiedere una politica industriale europea che rilanci gli investimenti nella produzione e nell’innovazione tecnologica, tuteli l’occupazione e salvaguardi i settori strategici.
La mobilitazione, dal titolo “Enough is enough” (Quando è troppo è troppo), è stata organizzata insieme a IndustriAll, la federazione europea che riunisce le principali sigle sindacali dell’industria del continente.
Fiom: risorse all’industria, non al riarmo
“Non c’è più tempo da perdere. Ci stiamo giocando, in Italia e in Europa, interi settori industriali strategici. Abbiamo bisogno di politiche industriali, quindi di risorse per salvaguardare e rilanciare la siderurgia, l’automotive in particolare, ma anche l’elettrodomestico”, ha dichiarato Samuele Lodi, segretario generale della Fiom-Cgil.
“Le risorse vanno concentrate lì e non vanno concentrate assolutamente nella corsa al riarmo”, ha aggiunto Lodi, sottolineando la necessità di proseguire il percorso della transizione ecologica. Fermarlo, secondo il segretario della Fiom, sarebbe controproducente: “Ci daremo un po’ di ossigeno ancora per qualche anno ma poi verremmo letteralmente travolti”.
Uilm: incentivi pubblici vincolati all’occupazione
“Basta col dare soldi pubblici alle imprese non condizionati agli investimenti, alla produzione, alla tutela occupazionale e ai contratti collettivi. Basta con lo sfruttamento dei lavoratori. Basta soprattutto con la deindustrializzazione”, ha dichiarato Davide Sperti, segretario generale della Uilm.
Tra le richieste del sindacato, quella di vincolare gli incentivi pubblici alla tutela dell’80% della componentistica prodotta all’interno dell’Unione europea e riportare il peso della manifattura al 20% del Pil europeo entro il 2035. “In poche parole, vogliamo che decarbonizzazione non coincida con deindustrializzazione”, ha spiegato Sperti.
Fim: riportare le produzioni in Europa
Per Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, la priorità è recuperare l’autonomia produttiva europea. “Il libero mercato non esiste, c’è la necessità di preservare le produzioni europee e la componentistica d’Europa. Le catene del valore in passato sono state delocalizzate, mentre oggi c’è la necessità di riportare quelle lavorazioni nel nostro continente”, ha affermato.
Uliano ha inoltre rivendicato un maggiore intervento pubblico a sostegno dell’industria, nell’ambito di una strategia che tenga conto dell’ambiente, della salute e dell’innovazione. “Preservare l’occupazione è indispensabile per la tenuta complessiva del patrimonio economico e sociale dei nostri Paesi”, ha concluso. Alla manifestazione di Strasburgo hanno partecipato le sigle italiane Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.