AGI - Le difficoltà che permangono nel Golfo e lo stop dell'import in Europa del Gnl dalla Russia potrebbero creare delle difficoltà nel mercato del gas europeo. Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando a margine degli Stati Generali dell'Energia alla Camera.
"Sarà un problema per l'approvvigionamento e per i prezzi", ha spiegato, "perché si riduce l'offerta drasticamente, difficilmente altre aree, a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente, potranno dare un contributo. Quindi ci sarà minore offerta e i prezzi saranno più alti. Dobbiamo considerare anche che gli stoccaggi europei, non per l'Italia ma per tutta l'Europa, sono già molto bassi".
Il peso del clima e degli stoccaggi
"Dipende molto dal clima", ha evidenziato l'ad di Eni, "e questo nessuno di noi può saperlo. Se c'è un inverno mite questo impatto sarà inferiore, se c'è un inverno rigido, 20 miliardi di metri cubi all'anno che spariscono dall'Europa senza la possibilità di avere un recupero con degli stoccaggi bassi possono creare dei problemi".
Le tensioni nello Stretto di Hormuz
Descalzi ha ricordato che i problemi nel Golfo e nello Stretto di Hormuz non sono finiti e comportano extracosti nell'ordine di 25-30 dollari.
"Gli attacchi nello Stretto continuano", ha ricordato, "ci sono attacchi alle navi ogni giorno. Il passaggio è molto difficile. Le tasse, i noli, le assicurazioni sono altissime. Per portare un cargo da Hormuz in Europa c'è un aggravio dai 25 ai 30 dollari, prima erano 40 dollari, quindi se il prezzo del petrolio è 70 dollari al barile, anche se adesso è molto più alto, bisogna aggiungerci sopra altri 25-30 dollari", ha osservato Descalzi.
Un Golfo sempre più percepito come area a rischio
Per l'ad Eni "è cambiata la concezione e la sensibilità. Il Golfo oggi è visto come un'area a rischio, prima era un'area considerata sicura, quasi un'area Ocse, non c'era rischio, adesso invece il rischio è aumentato moltissimo.
Il Gnl non passa ancora come dovrebbe passare, solo qualche nave, i prodotti non passano come dovrebbero. Ci sono delle bretelle alternative che sono state costruite in Arabia Saudita e Abu Dhabi solo per il greggio, non per i prodotti.
Ecco perché pur essendoci oggi un prezzo del petrolio più basso, intorno ai 90 dollari al barile, questo ribasso non si riscontra nel raffinato".