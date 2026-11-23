AGI - Tra maggioranza e opposizione sono una decina gli emendamenti alla manovra per finanziare il congelamento degli ovociti. Le proposte vanno dal contributo fino a 3mila euro per le donne tra i 25 e i 39 anni all’inserimento della crioconservazione nei livelli essenziali di assistenza, anche per ragioni non oncologiche. Il Pd, con un emendamento a prima firma Chiara Braga, propone 30 milioni di euro l’anno dal 2027 per il 'social freezing'.
Manovra, l'emendamento sul "social freezing"
Il contributo, fino a 3mila euro, sarebbe riconosciuto una sola volta alle donne tra i 25 e i 39 anni con Isee fino a 30mila euro. La proposta di Lia Quartapelle prevede un rimborso con le stesse soglie di età e Isee e uno screening gratuito e senza ricetta della riserva ovarica tra i 20 e i 39 anni.
Le donne fino a 40 anni con patologie o condizioni che possono compromettere la fertilità avrebbero diritto al prelievo e alla conservazione a carico del Servizio sanitario nazionale fino al compimento dei 43 anni. Gli oneri complessivi sono stimati in 50,5 milioni nel 2027 e 80,5 milioni nel 2028.
"Sperimentazione territoriale sulla crioconservazione"
Un terzo emendamento del Pd, a prima firma Silvio Lai, destina 3 milioni l’anno dal 2027 al 2029 a una sperimentazione territoriale per offrire gratuitamente la crioconservazione alle donne dai 27 ai 37 anni.
La Lega, con Loizzo e Centemero, propone un fondo da 4 milioni l’anno nello stesso triennio per rimborsare in tutto o in parte le spese documentate. Italia Viva, con Maria Elena Boschi e Davide Faraone, chiede 50 milioni l’anno dal 2027 per includere la prestazione nei livelli essenziali di assistenza anche per ragioni non oncologiche. La fascia d’età sarebbe stabilita con decreto e varrebbe in tutta Italia.
Cellule riproduttive maschili
I due emendamenti del Movimento 5 Stelle a prima firma Di Lauro riguardano anche le cellule riproduttive maschili. Il primo prevede 20 milioni l’anno dal 2027 per coprire prelievo e conservazione senza soglia Isee, con accesso ordinario per le donne dai 27 ai 35 anni.
Il secondo prevede 15 milioni l’anno, estende l’accesso fino ai 36 anni e fissa un Isee di 45 mila euro per la copertura pubblica. La soglia non si applicherebbe in caso di patologie che possono compromettere la fertilità.
Forza Italia propone con un emendamento di Alessandro Cattaneo una sperimentazione da 2 milioni l’anno nel triennio 2027-2029 per coprire la crioconservazione di gameti e tessuto gonadico in caso di endometriosi, sclerosi multipla o menopausa precoce.
Fratelli d’Italia presenta un testo identico, firmato da Luciano Ciocchetti e Augusta Montaruli. Azione, con Elena Bonetti e Giulia Pastorella, propone di aumentare di 5 milioni l’anno dal 2027 il fondo per la procreazione assistita e di garantire la crioconservazione gratuita alle donne con varianti patogenetiche o probabilmente patogenetiche dei geni Brca1 e Brca2, anche in assenza di diagnosi oncologica, quando c’è un’indicazione clinica.