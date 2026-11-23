AGI - Si apre una delle operazioni destinate a cambiare gli equilibri del sistema bancario italiano: parte ufficialmente l'Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena, con cui il gruppo guidato da Carlo Messina punta a conquistare la banca senese e, attraverso questa, il controllo di Mediobanca.
Gli azionisti avranno tempo fino alle 17,30 del 22 gennaio 2027 per decidere se aderire all'offerta, che riconosce 1,25 euro in contanti e 1,664 nuove azioni Intesa per ogni titolo Mps conferito. Il pagamento è previsto il 29 gennaio. Se previsto, il periodo di adesione potrà riaprire dall'1 al 5 febbraio, con pagamento il 12 febbraio. L'offerta iniziale, annunciata a giugno, prevedeva un euro in contanti e 1,6 azioni Intesa.
L'obiettivo di Intesa è integrare Mps e Mediobanca
A ottobre la componente cash è stata aumentata di 25 centesimi, per un esborso aggiuntivo di circa 800 milioni. Il concambio è poi salito a 1,664 azioni per tenere conto dell'acconto sul dividendo Intesa 2026, pari a 22 centesimi per azione, con stacco il 23 novembre e pagamento il 25. L'obiettivo di Intesa è integrare Mps e Mediobanca, rafforzando il gruppo nel private banking, nel wealth management e nell'investment banking. Il progetto ha incontrato l'opposizione di una parte del vertice senese, che puntava a mantenere l'autonomia del Monte e a valorizzare il percorso avviato con Mediobanca.
La strategia di Lovaglio
La strategia alternativa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio comprendeva anche operazioni su Banco Bpm e Banca Generali, ma non ha trovato il sostegno dell'assemblea. In particolare, l'Ops su Banco Bpm è stata bocciata dai soci: a favore si è espresso soltanto il 6,47% del capitale presente al voto, pari al 65,85% del capitale complessivo. Sul fronte industriale, circa 635 filiali Mps e le strutture necessarie a gestirle autonomamente sono destinate a una nuova banca controllata da Unipol.
Intesa manterrebbe circa 625 sportelli. Per Siena sono previsti un polo tecnologico e funzioni direzionali; Unipol ha indicato l'intenzione di mantenere sede e marchio Mps. Il piano di integrazione contempla circa 6.800 uscite volontarie e altrettante assunzioni. La Bce, la Banca d'Italia e le autorità estere hanno rilasciato le autorizzazioni di competenza. La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo alle nuove azioni Intesa. Resta l'istruttoria Antitrust, chiamata a valutare gli effetti della concentrazione sui mercati bancari, assicurativi e del risparmio gestito. Tra i temi all'esame anche la cessione della rete a Unipol e il Golden Power.