AGI - "Sono troppo vecchio". E così il ministro dell'Istruzione della Corea del Sud ha gettato la spugna nella lotta contro gli imbrogli negli esami di ammissione all'Università, un appuntamento di grande importanza per il paese asiatico.
Secondo le prime indagini, i casi di frode sono principalmente legati all'intelligenza artificiale, e Choi Kyo-jin, 72 anni, ha dichiarato di non riuscire a star dietro alle tecnologie a causa dell'età vetusta.
Il caso dell'aspirante commercialista e le frodi con l'intelligenza artificiale
Il 'caso' è partito dall'indagine della polizia coreana che sta cercando di capire come l'aspirante commercialista Han Won-seok sia riuscito a confondere la commissione d'esame utilizzando dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, e dopo aver ottenuto punteggi quasi perfetti in centinaia di domande in due prove tenutesi ad aprile e luglio scorsi. Sulla scia di quello scandalo, il Presidente ha proposto una ricompensa di 100 milioni di won (75.000 dollari) per chi segnali casi di frode legati all'intelligenza artificiale.
Ha poi ordinato una revisione completa della gestione degli esami nazionali e delle relative leggi per salvaguardare il peso di un esame che svolge un ruolo cruciale nel determinare il futuro degli studenti in una delle società più competitive al mondo. I primi 'rimedi' sono stati il limite all'accesso al Wi-Fi, l'applicazione di adesivi sui bottoni degli indumenti degli studenti per individuare dispositivi nascosti e la diffusione allarmi di emergenza a livello nazionale per individuare smartphone occultati.
Controlli rafforzati e divieto di ripetere gli esami per dieci anni
Il governo ha successivamente dispiegato circa 8.400 ispettori ed esaminatori nelle sedi d'esame, ha vietato agli studenti di portare penne e gomme personali e ha annunciato un divieto di 10 anni di ripetere l'esame per chiunque fosse stato sorpreso a imbrogliare.
Gli studenti in Corea del Sud dedicano anni a un intenso apprendimento mnemonico per assicurarsi un posto nelle università d'elite, poiché i titoli accademici giocano tradizionalmente un ruolo decisivo nelle prospettive di carriera e nello status sociale. Con l'introduzione dell'Ia, gli esperti sostengono che per contro gli imbrogli sia necessaria una riforma fondamentale del sistema educativo. Ma il Ministro ha deciso di lasciar fare alle nuove generazioni.