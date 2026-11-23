AGI - Se il 2025 è stato l'anno d'oro di Temu, il 2026 sta per archiviarsi come quello 'nero' e, in generale, si registra una battuta d'arresto di tutto il fast fashion, almeno in Europa. In particolare, le visite web a Temu e Shein sono calate in modo netto: -71% per Temu in Italia, -76% in Francia e -78% in Germania. Cresce, invece, il second hand: Vinted aumenta le visite in tutta Europa, dal +39% dell'Italia al +56% della Germania e in Francia è ormai il secondo marketplace.
È questa la mappa dei marketplace 2026 di Yocabe, dalla quale si evince che Amazon non solo resiste praticamente dappertutto, ma rappresenta anche nel 2026 il primo marketplace in quasi tutta l'Europa, con tre eccezioni: nei Paesi Bassi e nei Paesi scandinavi è al secondo posto, mentre in Europa dell'Est non entra nella top 5. Crescono anche le piattaforme specializzate, come Leroy Merlin e Decathlon, che consolidano la loro posizione.
E-commerce mondiale oltre i 5.500 miliardi di dollari
Trend a parte, l'ecommerce mondiale supera quest'anno i 5.500 miliardi di dollari con una penetrazione media di circa il 21% sul retail. La grande innovazione che ha coinvolto i marketplace nel 2026 è l'intelligenza artificiale, diventata quest'anno parte concreta dell'esperienza di vendita e di acquisto. Entrando nel dettaglio, sia Temu che Shein registrano perdite enormi, in termini di visite, tra il 50% e l'80% rispetto al 2025. Fa eccezione solo Shein nel Regno Unito che continua a crescere.
Le nuove regole europee e la crescita del fast commerce nel resto del mondo
Tra le cause, pesano sicuramente le nuove regole europee: dal 1 luglio 2026 e fino a luglio 2028, infatti, le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dai Paesi extra UE pagano un dazio forfettario di 3 euro per ogni tipologia di prodotto contenuta nel pacco e a maggio la Commissione europea ha multato Temu per 200 milioni di euro ai sensi del Digital Services Act. Nel resto del mondo, invece, c'è ancora vita per il fast commerce: in USA e in Corea del sud le visite su Temu crescono ancora - rispettivamente del +16% e del +110% - e Shein spopola in molti mercati, anche in quelli in cui Temu arranca: +20% in Canada, +31% in Giappone e +24% in Australia, mentre in Brasile è il primo sito di moda. Bene anche in Messico (+42%) e in Medio Oriente, dove raddoppia rispetto al 2025.
La rivincita del second hand: Vinted cresce in tutta Europa
Il 2026 segna la rivincita del second hand sul fast commerce. In particolare, Vinted cresce ovunque in Europa: +39% in Italia, +48% in Spagna, +29% in Francia - dove con 39 milioni è il secondo marketplace del Paese - +46% nel Regno Unito, +56% in Germania e +25% nei Paesi Bassi. In Polonia supera i 17,9 milioni di visite. Corrono anche Wallapop in Spagna (+27%), Sellpy nei Paesi nordici (+37%) e, negli USA, Poshmark (+33%) e ThredUp (+72%).
Ma il 2026 è soprattutto l'anno dell'intelligenza artificiale, ufficialmente diventata il cuore dei marketplace. Secondo Adobe, negli Stati Uniti il traffico verso i siti retail generato da assistenti IA è cresciuto del 62% in un anno, e chi arriva da questi canali converte il 60% in più rispetto agli altri visitatori. La nuova tecnologia non suggerisce più soltanto i prodotti, ma risponde alle domande, confronta le offerte e, sempre più spesso, compra al posto del cliente. È il cosiddetto agentic commerce: assistenti e agenti IA che accompagnano il consumatore dalla ricerca al pagamento.
Da Amazon a Zalando ed eBay, i marketplace puntano sull'IA
Tra i big dei marketplace, Amazon ha unito Rufus e Alexa+ in Alexa for Shopping, con cui l'acquisto diventa delegato; su Zalando l'IA per taglie e vestibilità ha ridotto di oltre l'8% i resi per taglia, comparando i dati di oltre 1 milione di clienti e oggi Zalando Assistant conta 22 milioni di utenti; Ebay con l'IA mette a disposizione 30 anni di dati per l'agente, rendendo la ricerca - basata su un catalogo enorme ma disordinato - finalmente guidata.
Yocabe: la qualità dei dati sarà decisiva per il futuro dei marketplace
"Oggi per chi vende è cambiata la domanda di fondo: non basta essere trovati, bisogna essere scelti da un sistema che legge schede prodotto, recensioni, taglie, disponibilità e prezzi, la qualità dei dati di prodotto diventa il primo strumento di marketing. In Yocabe vediamo nell'IA un'opportunità concreta per i brand moda, servono però rigore e dati affidabili, perché l'intelligenza artificiale amplifica la qualità dei dati che riceve, nel bene e nel male. Chi oggi investe in cataloghi completi, dati puliti e relazioni solide con le piattaforme sarà pronto quando gli acquisti delegati agli assistenti diventeranno la normalità. Chi aspetta rischia di diventare invisibile proprio nel momento in cui il cliente decide, lasciando spazio ai concorrenti. È la sfida su cui vogliamo costruire i prossimi anni di Yocabe" dice Vito Perrone, co-founder di Yocabe.