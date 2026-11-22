AGI - Ci sono i contributi per chi ha un figlio, gli aiuti alle mamme che lavorano, i voucher per i servizi all'infanzia, le agevolazioni per la casa e gli incentivi destinati alle imprese. La legge di bilancio 2027 contiene interventi molto diversi per importi, destinatari e durata. La CNA ha esaminato 50 misure tra bonus, incentivi e agevolazioni contenuti nella manovra. Di queste, 31 prevedono risorse quantificabili per il 2027 e sono state utilizzate per calcolare come si distribuiscono i fondi. Le altre 19 sono state escluse dal conteggio perchè non è possibile attribuire loro un importo preciso per il 2027.
Otto misure su 10 sono rifinanziamenti e proroghe mentre sono soltanto sette quelle di nuova istituzione. Il dato più immediato: nelle 31 voci per le quali la ricognizione ha individuato un importo positivo nel 2027, sei interventi raccolgono 5,63 miliardi sui 6,35 miliardi lordi censiti. In altre parole, nel campione analizzato quasi 89 euro su 100 si concentrano in sei misure.
Le voci più consistenti
Le sei voci più consistenti sono: la Carta per gli anziani (1,645 miliardi di euro), il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica (1,4 miliardi), il bonus per le madri lavoratrici (1,0697 miliardi), il sostegno energetico alle piccole e medie imprese non energivore (1 miliardo), la flat tax sugli incrementi retributivi dei giovani (378,2 milioni) e la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti (136 milioni).
Insieme rappresentano l'88,7% degli importi lordi del campione: non dell'intera legge di bilancio. Ma c'è un'altra cifra che racconta la differenza tra i tanti bonus: la dimensione media è di circa 205 milioni di euro, mentre la mediana cioè la cifra che sta esattamente a metà della graduatoria è di appena 31 milioni. E 20 delle 31 misure valgono meno di 50 milioni ciascuna. I grandi interventi, insomma, alzano molto la media.
Le novità
Tra le novità per le famiglie c'è il Fondo "Valore nuovi nati", con un contributo pubblico di 100 euro all'anno per i bambini nati dal 2027, secondo le condizioni previste dalla norma. E' previsto inoltre un voucher fino a 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per servizi di assistenza all'infanzia destinati a determinati lavoratori autonomi.
Per le famiglie numerose compare anche un sostegno al bollo auto, fino a 385,71 euro annui. Un intervento di maggiore dimensione riguarda la Carta per gli anziani, con una dotazione prevista di 1,645 miliardi nel 2027, comprensiva delle spese di gestione, e benefici da 300 euro per chi rispetta i requisiti.
Altro elemento. Delle 50 misure censite, soltanto sette risultano nuove mentre 33 consistono in proroghe, rifinanziamenti o modifiche di strumenti già esistenti. Limitando il confronto alle 40 misure già classificate, oltre otto su dieci intervengono dunque su strumenti preesistenti.
Gli incentivi per le famiglie
La manovra si caratterizza così non soltanto per l'introduzione di nuovi incentivi, ma soprattutto per la prosecuzione o la revisione di agevolazioni già conosciute da famiglie e imprese.
Tra gli esempi figurano il bonus per le madri lavoratrici, ridefinito per il 2027 con un contributo mensile di 100 euro per chi possiede i requisiti, e il Fondo di garanzia per la prima casa, il cui regime speciale viene prorogato. Proseguono inoltre agevolazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili.
Il calendario è importante quanto l'importo. Sei interventi energetici censiti dalla CNA prevedono 10,33 miliardi nominali tra il 2027 e il 2030, considerando insieme sostegni agli operatori e investimenti pubblici. Di questi, il volume maggiore è programmato dal 2028. Per le piccole e medie imprese non energivore il programma Energy Release prevede 3,53 miliardi nel quadriennio; per i nuovi impianti fotovoltaici fino a un megawatt sono previsti 1,2 miliardi tra il 2028 e il 2030.