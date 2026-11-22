AGI - Da martedì prossimo la parola passerà agli azionisti. Alle 8,30 del 24 novembre prenderanno il via le adesioni all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. Saranno i soci della banca senese a decidere se il Monte, dopo oltre cinque secoli di storia autonoma, entrerà nell'orbita di Intesa.
Avranno tempo fino al 22 gennaio 2027 per scegliere, salvo proroghe. Sul tavolo ci sono 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa per ogni titolo Mps: un'offerta che, dopo il rilancio di ottobre, vale nel complesso circa 34,5 miliardi.
Il cda di Mps: prezzo congruo, ma non riflette pienamente il valore del gruppo
La vigilia però non è stata tranquilla. Il cda di Mps ha riconosciuto che il prezzo è finanziariamente congruo, ma senza entusiasmo. Secondo i consiglieri, il corrispettivo "non riflette pienamente il valore del gruppo Mps e le sue prospettive di crescita", e le promesse di Intesa per Siena e la Toscana restano ancora vaghe.
Quello dei consiglieri è stato solo un invito agli azionisti a riflettere: non c'è stata alcuna raccomandazione né ad aderire né a respingere e la scelta spetta, come in questi casi, ai singoli soci. La decisione è stata presa all'unanimità, ma poco prima sono arrivate le dimissioni di Corrado Passera. L'ex numero uno di Intesa ha lasciato il consiglio prima del voto, esprimendo "profondo dissenso" per un'operazione che, a suo parere, costa a Rocca Salimbeni la propria autonomia.
Il via libera della Bce e il verdetto dell'Antitrust
Il percorso autorizzativo intanto è quasi completo. La Bce ha dato il via libera, chiedendo prudenza sui dividendi e un piano di integrazione entro sei mesi. All'inizio di dicembre, poi, è atteso il verdetto dell'Antitrust. Il governo, secondo indiscrezioni Reuters, non dovrebbe usare il golden power per imporre condizioni, come era accaduto invece nel caso UniCredit-Banco Bpm.
La posta in gioco va ben oltre Siena. Mps controlla, infatti, l'86,35% di Mediobanca e se l'offerta riuscirà scatterà un'Opa obbligatoria anche su Piazzetta Cuccia, destinata a lasciare la Borsa. A cascata entrerebbe nel perimetro di Intesa il 13,32% di Generali.
Il futuro del marchio Monte dei Paschi e gli obiettivi di Intesa
Il marchio Monte dei Paschi, invece, non è destinato a scomparire, ma sopravviverà in una nuova banca che passerà a Unipol, con 635 filiali e circa 2 milioni di clienti: è la condizione per superare il vaglio dell'Antitrust. Per Intesa è il tassello di un disegno ambizioso, con un utile netto atteso oltre i 16 miliardi nel 2029. Per il sistema bancario italiano è un cambio di equilibri che si deciderà nelle prossime settimane.