AGI - "Il più grande gioielliere dei nostri tempi" aveva uno spiccato senso dell'umorismo. Paolo Bulgari, morto oggi all'età di 89 anni, era il classico uomo di poche parole ma con una classe d'altri tempi. Rafforzato dai suoi circa due metri di statura, non disdegnava di stare al banco di vendita della sua storica boutique dove si presentava come un semplice commesso. I clienti, raccontano i bene informati, erano attirati dalla sua professionalità e preferivano sempre chiedere a lui consigli sui loro acquisti.
La bottega di famiglia e la vita privata
In realtà Paolo Bulgari era figlio d'arte, visto che il nonno agli inizi del secolo scorso era un commerciante di argento. E lui che studiava legge, cominciò a lavorare nella sua bottega. Da allora non smise più di disegnare gioielli: una volta confessò che la sua pietra preferita era lo smeraldo salvo poi aggiungere che bisogna sempre controllare tutte le sfaccettature di un oggetto prezioso.
Due matrimoni, sei figli: quattro (Irene, Alessia, Gaia e Giovanni) dalla prima moglie, Alice Valli, due (Marina e Carlotta) dalla seconda consorte, la madrilena Maite Carpio, non aveva una gran voglia di apparire ma la sua vena artistica era apprezzata a livello mondiale.
Le liti di Liz Taylor e il rimprovero di Anna Magnani
Come raccontò in un volume sulla storia della gioielleria, scritta assieme al fratello Nicola, non si contano i vip transitati nell'elegante negozio con ingresso in travertino della lussuosa via Condotti: da Ingrid Bergman a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Audrey Hepburn, Monica Vitti, Sophia Loren, fino a Nicole Kidman, Sharon Stone e Angelina Jolie.
Raccontava spesso gli incontri incandescenti con Richard Burton e Liz Taylor: quando i due attori giravano 'Cleopatra' trascorrevano intere giornate nel salottino privato di Bulgari. Come si sa, litigavano sempre di brutto ma poi correvano a far pace nel negozio, a colpi di smeraldi e brillanti. "Lui diceva che l'unica parola che Liz conosceva d'italiano era Bulgari" ricordava Paolo, sorridendo.
Indimenticabile poi fu l'incontro con Anna Magnani: "Mi trattò malissimo. Eravamo agli inizi degli Anni 60, avevo 22, 23 anni. Un giorno arrivò da noi che erano tutti impegnati e dovetti occuparmene io, ma ero poco esperto, così protestò: 'ma chi mi avete mandato'?".
L' amore per i gioielli fino all'ultimo
Risale poi al 2011 la vendita della maggioranza delle azioni del gruppo Bulgari al polo francese del lusso Lvmh: "Una decisione sofferta - confessò tempo dopo - perché il passaggio generazionale rischiava di essere complicato. E per senso di responsabilità verso i 4mila dipendenti abbiamo preferito così".
Altro boccone amaro fu l'apertura dell'inchiesta che poggiava sulla convinzione che i Bulgari avessero evaso le tasse tra il 2008 e il 2011 sfruttando una triangolazione Svizzera-Irlanda-Italia favorevole all'elusione del fisco. Ma si risolse tutto con un nulla di fatto, e venne assolto. Non si perse mai d'animo e fino all'ultimo ha continuato a disegnare monili e a immaginare collier e bracciali: intervistato sulla sua attività, si lasciò scappare "Mi diverto ancora come un pazzo"