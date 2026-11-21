AGI - Raffaella Curiel è morta nella notte tra venerdì e sabato in un ospedale di Milano, la città in cui aveva sempre vissuto, dove era ricoverata per una polmonite. Aveva 83 anni. A dare la notizia sono stati i figli Gaetano e Gigliola.
Il suo vero nome era Raffaella Bettinelli ed era nata a Gardone Riviera, nel Bresciano, il 9 gennaio 1943.
"Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa". In questa frase c'era tutta Raffaella Curiel, la stilista che per oltre sessant'anni ha vestito le donne con eleganza discreta e cura sartoriale.
Dall'atelier della madre alla prima collezione
La moda l'aveva respirata fin da bambina. Nel 1945 la madre Gigliola aveva aperto in piazza San Babila un atelier con 127 artigiane, che diventò presto un punto di riferimento per le signore della Milano bene.
Raffaella ne seguì le orme e completò la sua formazione a Parigi, da Pierre Balmain. Nel 1961, a soli 18 anni, mandò in passerella la sua prima collezione.
Alla fine degli anni Sessanta la madre morì all'improvviso e il marchio di famiglia fu venduto. Lei non si arrese: ripartì da due stanze in affitto in corso Matteotti e da lì costruì, passo dopo passo, uno stile tutto suo.
Raffaella Curiel, l'intellettuale della moda
La chiamavano "l'intellettuale della moda", e non per caso. Per i suoi abiti cercava ispirazione nella pittura: i colori di Vermeer e Velázquez, gli ori di Klimt, il futurismo di Balla, il coraggio di Frida Kahlo.
Erano gli anni in cui Milano, con l'arrivo di Walter Albini, Giorgio Armani e Gianni Versace, stava diventando la capitale del Made in Italy.
Curiel vi portò i tubini drappeggiati della madre, reinterpretati senza snaturarli per una clientela che cambiava.
Il successo internazionale della maison Curiel
Nel 1986 la maison debuttò nell'haute couture, con creazioni poi entrate nei musei. Il marchio crebbe anche all'estero, con uno showroom a New York nel 1992 e lo sbarco in Giappone nel 1996.
Dal 1993 al suo fianco lavorava la figlia Gigliola. Nel 2017 l'atelier lasciò la storica sede di corso Matteotti per via Monte Napoleone.
L'impegno sociale e i riconoscimenti
Accanto al lavoro, Curiel coltivò un forte impegno sociale, che viveva come un gesto d'amore per Milano. Sostenne la Lega italiana per la lotta contro i tumori e un centro per bambini con sindrome di Down.
Si impegnò contro la droga e a favore di chi ne era rimasto vittima. Nel 2004 aprì il suo atelier alle detenute del carcere di San Vittore e con l'allora ministro della Salute Girolamo Sirchia promosse una campagna per la donazione del sangue.
Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono l'Ambrogino d'oro, le nomine a commendatore e grande ufficiale della Repubblica, le medaglie d'oro di Milano e di Roma e la Lupa di bronzo della Capitale, assegnatale come ambasciatrice della moda italiana nel mondo.
Negli ultimi anni il marchio è passato al gruppo cinese Red Stone, ma la direzione creativa è rimasta alla famiglia.