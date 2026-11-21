AGI - Manovra, proposte di modifica sulla rivalutazione delle pensioni, i crediti residui del Superbonus, il livello di tassazione delle banche. E poi la possibilità di riaprire i termini del condono edilizio per la Campania, accompagnata da misure per sanare piccole difformità in tutta Italia tra balconi, tettoie e portici. E poi l'aggiunta di ulteriori modalità di utilizzo della card da 300 euro per la spesa sanitaria degli over 75. Un ampliamento fino al 2028 del rinvio per plastic tax e sugar tax. La modifica della soglia della exit tax sui super ricchi che vanno via dall'Italia. La deducibilità fiscale delle polizze assicurative per gli animali da compagnia. L'ampliamento del ricorso allo smart working come misura di contenimento dei costi della Pa. L'aumento del 20% dei compensi dei componenti dei seggi elettorali dal 2027.
Manovra, 6.600 emendamenti: il calendario
Nel mare magnum dei 6.600 emendamenti depositati alla manovra, di cui 2mila a firma della maggioranza, ci sono alcuni dei temi chiave che da settimane animano il dibattito sul testo della legge di bilancio. Ma anche centinaia di testi in cui ogni gruppo parlamentare porta avanti le sue proposte. Da oggi è disponibile il fascicolo completo degli emendamenti, lunedì 23 novembre la Commissione Bilancio stabilirà quali testi non sono ammissibili, mentre giovedì 26 i partiti dovrebbero comunicare quelli segnalati.
Le proposte ancora in discussione
La prossima settimana i leader della coalizione di centrodestra torneranno a riunirsi per cercare una sintesi sulle proposte ancora in discussione: l'entità dei fondi per la sanità, con le regioni che chiedono almeno 500 milioni in più; la durata della spalmatura dei 18,5 miliardi di crediti residui del Superbonus con l'ipotesi di ridurre da 10 a 5 anni per le Pmi e quella più estrema di cancellare la misura; la soglia per lo stop alla rivalutazione delle pensioni, che alcuni propongono di portare dall'attuale quota di quattro volte la minima fino a cinque o sei volte. All'interno di questo dibattito aperto nell'esecutivo arrivano anche le proposte contenute in questa valanga di emendamenti.
Pensioni e banche, le proposte della maggioranza
Di seguito una carrellata di alcuni dei testi presentati sui temi più dibattuti.
RIVALUTAZIONE PENSIONI DA 5-6 VOLTE MINIMA. Un testo a firma FdI chiede di innalzare da quattro a cinque volte il trattamento minimo Inps la soglia di riferimento per le modifiche alla rivalutazione automatica delle pensioni, con clausola di salvaguardia fino a concorrenza del limite maggiorato per gli assegni immediatamente superiori. Un testo analogo della Lega chiede di arrivare fino a 6 volte la minima.
AUMENTO AL 6% IRES PER LE BANCHE. La Lega propone di raddoppiare da tre a sei punti percentuali la maggiorazione Ires sulle banche nel 2027 e nel 2028. Con una seconda proposta si domanda anche di estendere il prelievo al 2029, quando la maggiorazione scenderebbe a tre punti. Forza Italia invece propone di escludere dalla maggiorazione Ires gli istituti di pagamento, gli intermediari non bancari autorizzati a gestire operazioni come bonifici, rimesse di denaro e incassi con carta.
Condono edilizio e smart working nella Pa
CONDONO E DIFFORMITÀ EDILIZIE. Ci sono sette emendamenti di FdI che riguardano il condono edilizio, due dei quali focalizzati sulla Campania che non ha usufruito di quello del 2003. Un testo prevede una sanatoria per opere minori, portici, tettoie, balconi, finite entro il 30 settembre 2025. Uno propone l'obbligo per i Comuni di completare l'istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027.
AMPLIARE SMART NELLA PA. Forza Italia propone, limitatamente a 2027 e 2028, il ricorso al lavoro agile nella Pa, anche senza il requisito della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza, tra le misure di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Una misura da attuare ove sia compatibile con la natura delle attività lavorative, fermo restando il mantenimento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi all'utenza.
Exit tax e crediti del Superbonus
ALZARE LA SOGLIA DELLA EXIT TAX. Forza Italia propone una serie di modifiche alla disciplina dell'exit tax, prevedendo tra l'altro una soglia di applicazione per i patrimoni a partire da 5 milioni di euro, nel testo presentato dal governo è prevista da 800mila euro. FdI invece chiede di modificare la exit tax innalzando la soglia ad almeno 2 milioni di reddito. La misura si applicherebbe a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall'Italia dopo averla almeno 8 degli ultimi 10 anni precedenti.
RITOCCHI SU CREDITI SUPERBONUS. Fratelli d'Italia propone di escludere dallo spalmacrediti i crediti edilizi del Superbonus che al 31 dicembre 2026 risultano già nel cassetto fiscale di chi intende usarli in compensazione, perché sia stata comunicata l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura. La Lega chiede di cancellare il comma che impone la nuova rateizzazione e indica una copertura di 18 milioni di euro per il 2027.
Scrutatori, card sanità, Ponte sullo Stretto e sugar tax
AUMENTO COMPENSI SCRUTATORI. Un testo di FdI chiede un incremento del 20%, a partire dal 1 gennaio 2027, del compenso dei componenti dei seggi elettorali, seguito da una rivalutazione triennale a partire dal 2030 ancorata agli indici Istat delle retribuzioni del comparto Funzioni locali. Per il 2027 gli oneri sono stimati in 9.618.854 euro, coperti da un pari incremento del fondo Mef per elezioni e referendum.
CARD SANITÀ PER BADANTI E TERME. La Lega propone di consentire agli anziani di usare la card sanità anche per pagare lo stipendio e i contributi della badante. Una proposta analoga è stata formulata anche da Azione.
FdI, Pd e M5s chiedono invece di estendere la card sanità per gli anziani agli stabilimenti termali accreditati con il Servizio sanitario nazionale.
PONTE SULLO STRETTO. Dalle opposizioni il Pd propone di revocare tutti gli stanziamenti per la progettazione e la realizzazione del Ponte sullo Stretto, mettere in liquidazione la Stretto di Messina Spa e destinare le risorse al completamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture del Mezzogiorno.
RINVIO SUGAR TAX. Fratelli d'Italia propone di spostare dal 1 luglio al 31 dicembre 2027 l'entrata in vigore della sugar tax sulle bevande analcoliche edulcorate e della plastic tax sui manufatti in plastica monouso.