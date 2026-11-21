Verificare recensioni e testimonianze ;

Non comunicare mai password, Pin e codici Otp: banche, corrieri e aziende non devono chiedere tali informazioni attraverso messaggi o telefonate;

Preferire pagamenti tracciabili e protetti: utilizzare carte e sistemi di pagamento che consentano di monitorare le operazioni, evitando bonifici verso soggetti sconosciuti e ricariche di carte prepagate;