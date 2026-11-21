AGI - Con l'arrivo del Black Friday e il relativo giro d'affari che ammonta in Italia a 4,3 miliardi di euro, i consumatori corrono diversi rischi: quello di essere vittime di truffe, oppure di farsi prendere dalla frenesia dello shopping e di indebitarsi eccessivamente.
Siti clone, recensione con l'IA e falso pacco bloccato
Per quanto riguarda i raggiri che "quest'anno registreranno un vero e proprio boom alimentando la platea delle vittime", il Codacons lancia un vero e proprio allarme in quanto, secondo l'associazione, nella settimana degli sconti si moltiplicheranno siti web che imitano perfettamente quelli di grandi catene commerciali e marchi conosciuti, "col rischio per i consumatori di pagare per prodotti che non verranno mai consegnati".
Aumenteranno anche recensioni false, segnala l'associazione, con l'IA utilizzata per generare profili di clienti inesistenti e recensioni positive e i pericoli derivanti dal phishing personalizzato. Durante il periodo degli sconti, poi, aumentano le comunicazioni che segnalano presunti problemi con una spedizione e chiedono di pagare piccole somme per sbloccare il pacco o aggiornare l'indirizzo. I pericoli non si fermano qui: come evidenzia l'Adusbef, i consumatori corrono il rischio anche di sovraindebitarsi, e non accorgersi così di spendere troppo rispetto alle proprie capacità.
Le otto regole per evitare truffe online
Per evitare di trasformare il Black Friday in una trappola per il portafoglio, il Codacons invita i consumatori ad adottare alcune precauzioni:
-
Non fidarsi delle apparenze: un sito ben fatto, una fotografia professionale o una recensione dettagliata non costituiscono garanzia di affidabilità;
-
Controllare sempre l'indirizzo del sito;
-
Non acquistare attraverso link ricevuti via sms, e-mail o WhatsApp;
-
Diffidare degli sconti fuori mercato;
-
Verificare recensioni e testimonianze;
-
Non comunicare mai password, Pin e codici Otp: banche, corrieri e aziende non devono chiedere tali informazioni attraverso messaggi o telefonate;
-
Preferire pagamenti tracciabili e protetti: utilizzare carte e sistemi di pagamento che consentano di monitorare le operazioni, evitando bonifici verso soggetti sconosciuti e ricariche di carte prepagate;
-
Agire immediatamente in caso di truffa: contattare la banca per bloccare la carta o contestare eventuali operazioni non autorizzate, conservare messaggi e ricevute e segnalare l'accaduto alla Polizia Postale.
I 7 consigli per non cadere nella trappola delle rate
Per evitare invece che il Black Friday si trasformi in una fonte di indebitamento, Adusbef invita i consumatori ad adottare alcune precauzioni:
-
Stabilire un budget massimo;
-
Calcolare il costo complessivo delle rate: non fermarsi all'importo della singola rata, ma verificare quanto si spenderà in totale, considerando eventuali interessi, commissioni e costi aggiuntivi;
-
Non attivare più finanziamenti contemporaneamente: acquistare a rate su piattaforme diverse può far perdere il controllo delle scadenze e degli impegni economici complessivi;
-
Chiedersi se si comprerebbe lo stesso prodotto senza la rateizzazione: se la risposta è no, probabilmente si sta acquistando qualcosa che non ci si può permettere;
-
Confrontare i prezzi prima di acquistare;
-
Non utilizzare una nuova rateizzazione per coprire le precedenti: ricorrere continuamente al credito per sostenere altri acquisti è un campanello d'allarme di possibile sovraindebitamento;
-
Tenere sotto controllo le scadenze: annotare tutte le rate già attive e quelle future, verificando quanto del reddito mensile è già impegnato.