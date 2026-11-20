AGI - Tesla Assisted Driving, sistema avanzato di assistenza alla guida basato sull'intelligenza artificiale, ha ottenuto il via libera delle autorità competenti per essere introdotto in Italia.
Il primo grande Paese europeo a dare il via libera
"La tecnologia di guida autonoma di Tesla è stata approvata in Italia: si tratta del primo grande Paese europeo a dare il via libera", ha scritto su X Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia. "Congratulazioni al sindaco di Roma Gualtieri, che è stato il primo a testarla in città (ci siamo divertiti!) - prosegue il post - al ministro Salvini per la lungimirante decisione di approvarla, alla presidente Meloni per il suo sostegno alle nuove tecnologie e al partito di opposizione Azione, guidato da Carlo Calenda, per aver avanzato proposte costruttive che hanno reso tutto ciò possibile".
Cos'è la guida assistita di Tesla
Nonostante il nome con cui è conosciuto negli Stati Uniti, Full Self-Driving (Supervised), il sistema non rende l'auto autonoma. In Europa Tesla lo ha ribattezzato Tesla Assisted Driving proprio per chiarire che si tratta di assistenza alla guida: l'auto sterza, accelera, frena, cambia corsia e segue un percorso anche sulle strade urbane, ma chi è al volante deve tenere gli occhi sulla strada ed essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento. È un sistema di livello 2 sulla scala Sae, la classificazione internazionale dell'automazione dei veicoli, e la responsabilità resta del conducente.
Il via libera in Europa
In Europa il primo via libera è arrivato dai Paesi Bassi, dove l'autorità dei veicoli Rdw lo ha approvato in via provvisoria il 10 aprile 2026. Altri dieci Paesi hanno poi riconosciuto quell'autorizzazione: l'Italia è il dodicesimo Stato dell'Unione europea a dare l'ok, il primo tra i quattro più popolosi. Germania, Francia e Spagna attendono invece il voto degli Stati membri su un'approvazione valida in tutta l'Ue, atteso non prima di dicembre.