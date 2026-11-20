AGI - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è a Roma dove è in corso la manifestazione contro la legge di Bilancio: "Oggi è una bellissima giornata, una grandissima partecipazione. È una giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto indica dove rinasce la speranza di un cambiamento e di trasformare un presente inaccettabile per ridare un futuro. E la novità vera è che sono tante le generazioni a dire al governo e al Paese che è il momento di cambiare, bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome. Credo che sia molto importante che oggi".
L'attacco al governo sulla legge di Bilancio
Poi l'attacco all'esecutivo di Giorgia Meloni: "Il governo mi sembra un po' in confusione. Non ho mai visto un governo che presenti una manovra e che ci siano 2mila emendamenti della maggioranza per cambiarla. I primi, dunque, che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarlo. E dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa è una manovra che non serve al Paese, che sono marchette e che non affronta nessuno dei problemi che le persone hanno", ha chiosato Landini.
“Una finanziaria che non affronta i problemi dei cittadini”
"Questa finanziaria non affronta nemmeno uno" dei problemi dei cittadini, "sono marchette elettorali - ha osservato il segretario generale della Cgil -. La manovra va verso una privatizzazione della sanità, della scuola, esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno". E ha aggiunto: "Addirittura la giornata di oggi è molto importante perché non solo in Italia ma in tutta Europa i giovani scendono in piazza".
Il rapporto con Cisl e Uil
Cisl e Uil non hanno aderito allo sciopero generale, ma Landini ha pronta la risposta: "Anche Cisl e Uil si stanno mobilitando, hanno scelto altre modalità di mobilitazione. Come è noto la Cisl si sta mobilitando nel Paese, la Uil pure. Noi siamo rispettosi - ha aggiunto - non è questo che ci interessa. Oggi è una mobilitazione per il Paese, non è contro qualche organizzazione sindacale".
Redistribuzione della ricchezza e no al riarmo
"Vorrei ricordare che domani anche noi saremo a Parigi perché viene lanciato un manifesto contro l'oligarchia a difesa della democrazia che pone proprio un tema centrale: la tassazione delle grandi ricchezze", ha poi detto Landini rispondendo a chi gli chiedeva sulle divisioni nel campo largo per quanto riguarda la patrimoniale.
"C'è un doppio messaggio: il primo, bisogna andare a redistribuire la ricchezza per fare gli investimenti pubblici e garantire i diritti fondamentali. Il secondo, è il momento di dire no al riarmo, ma da investire per far crescere il Paese, dalla sanità, alla scuola, al lavoro, ai salari", ha ribadito Landini.