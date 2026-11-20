AGI - Il 24 novembre la produttrice cinematografica Chiara Tilesi, fondatrice e presidente di We Do It Together, suonerà "a nome di tutte le donne del mondo" la campanella di chiusura del New York Stock Exchange. La cerimonia apre i due giorni di eventi con cui l'organizzazione no profit celebra a New York i suoi primi dieci anni. L'organizzazione è nata a Los Angeles per cambiare la rappresentazione delle donne attraverso il cinema, l'arte e i media. "Vorrei che il suo suono rappresentasse non soltanto la chiusura dei mercati finanziari, ma l'apertura simbolica di una nuova era in cui ogni donna possa essere libera di scegliere, economicamente indipendente e protagonista della propria vita", dichiara Tilesi.
Prima della cerimonia, alle 14, la sede del Nyse ospiterà un panel sulla violenza contro le donne e sull'indipendenza economica come primo passo verso la libertà femminile. Lo introdurrà il console generale d'Italia a New York, Giuseppe Pastorelli. "La vera libertà di una donna nasce anche dalla sua indipendenza economica ed è per questo che portare i temi della parità di genere e del contrasto alla violenza nel cuore della finanza mondiale assume un valore così potente", afferma Pastorelli. Al dibattito, moderato da Stefania Spatti, corrispondente Usa di Class Cnbc, parteciperanno Tilesi, Tara Dziedzic, responsabile delle quotazioni Usa del Nyse, e Mitushi Das, senior advisor e focal point per le donne nel sistema Onu. Le conclusioni saranno affidate all'ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite. "Contrastare la violenza di genere e rafforzare l'indipendenza economica e la leadership femminile significa investire nella libertà, nella sicurezza e nel futuro delle nostre società", dichiara Marrapodi.
La campagna globale a Times Square
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dalle 20 Times Square ospiterà la proiezione della campagna globale "I Am", ideata da Tilesi. Sugli schermi compariranno i volti e i messaggi di una quarantina di donne di rilievo internazionale, tra cui Laura Pausini, Gianna Nannini, Samantha Cristoforetti, Bebe Vio, Helen Mirren e Sharon Stone. Ogni ritratto sarà accompagnato dalla scritta "I Am" e da una parola scelta da ciascuna partecipante. La campagna era già stata proiettata in Italia, tra l'altro sulla Fontana di Trevi, sulla scalinata di Piazza di Spagna e sulla Mole Antonelliana. Tra le produzioni di We Do It Together figura "Tell It Like a Woman", candidato all'Oscar 2023 per la migliore canzone originale con "Applause" di Diane Warren.