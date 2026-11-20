AGI - I colossi legati all'intelligenza artificiale hanno perso più di 3.500 miliardi di dollari di capitalizzazione in sei settimane: più o meno, sostengono gli analisti, la stessa cifra del Pil della Francia. Questo significa che le Big tech stanno attraversando una delle peggiori fasi di ribasso degli ultimi anni, tra lo scandalo che ha coinvolto Nvidia e i timori di una stretta normativa negli Stati Uniti mentre si acuiscono i timori sulla sostenibilità del debito legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Il crollo dei "Magnifici Sette"
Secondo dati Bloomberg analizzati dall'Afp, la capitalizzazione complessiva dei "Magnifici Sette" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla) è scesa del 14% tra il 6 ottobre e il 19 novembre. Le cadute più forti sono quelle di Nvidia (-39%), Alphabet (-21%) e Meta (-18%). La forte ondata di vendite si è verificata dopo la vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato, che ha fatto temere agli investitori regole più severe sulla costruzione di data center negli Stati Uniti. Per ora tengono Apple (+4%) e Amazon (+0,7%).
Nvidia superata, Anthropic in calo
Nvidia, che la settimana scorsa era ancora la seconda società al mondo per capitalizzazione dopo Apple, è stata superata da Microsoft: il suo valore è sceso ai minimi dal 23 giugno 2025, sulla scia dello scandalo Huang. Sembra sgonfiarsi anche Anthropic che al suo debutto a Wall Street, ieri, aveva chiuso in rialzo del 17%, con una capitalizzazione di circa 1.280 miliardi di dollari. Oggi però il titolo sta perdendo quota arrivando a cedere ora l'11,4% e trascinando al ribasso anche il Nasdaq. Insomma, tra gli investitori cresce il timore che la bolla dell'Ia stia per scoppiare.