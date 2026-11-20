AGI - Anthropic, crollano le azioni azzerando gran parte dei guadagni ottenuti con il suo debutto da record: la società di IA non è riuscita a dissipare le crescenti preoccupazioni relative alla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Le azioni dell'azienda creatrice di Claude, che ieri avevano registrato un'impennata del 17 per cento, sono state travolte dal ribasso, mentre la ondata di vendite sui titoli tecnologici, in atto ormai da settimane, ha accelerato il passo. Ora Anthropic perde l'11% trascinando in calo anche il Nasdaq. Vendute a 83 dollari durante l'offerta pubblica iniziale, le sue azioni vengono scambiate a 86,11 dollari.
Anthropic e i timori sul boom dell'IA finanziato a debito
Secondo gli analisti, il debutto rassicurante di Anthropic non è sufficiente a placare i crescenti timori sulla sostenibilità del boom dell'IA, sempre più alimentato dal debito. Gli operatori sono inoltre allarmati dalla decisione del Dipartimento del Commercio statunitense di colmare una scappatoia che consentiva alle aziende cinesi di accedere da remoto ai potenti chip di intelligenza artificiale di Nvidia, alimentando i timori che un nuovo Congresso a guida democratica possa imporre ulteriori restrizioni al settore.
Nvidia in calo, superata da Alphabet
E infatti anche il colosso dei chip perde terreno, con le azioni in calo di quasi il 4% mentre rispetto al picco raggiunto ad ottobre e dopo lo scandalo di Huang, perdono oltre il 40%. La sua capitalizzazione di mercato inoltre è scesa al di sotto di quella di Alphabet, proseguendo un calo che dura da diverse settimane e che ora colloca il gruppo produttore di chip al quarto posto tra le società più preziose al mondo.
Un test per chi investe nell'intelligenza artificiale
Secondo Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell, "l'andamento delle azioni nei prossimi giorni e nelle prossime settimane - ha spiegato ad AFP - potrebbe rappresentare uno dei test più chiari finora per capire se gli investitori ritengono che le enormi somme investite nell'intelligenza artificiale genereranno, in ultima analisi, rendimenti interessanti".