AGI - La produzione mondiale di vino potrebbe scendere nel 2026 ai livelli più bassi degli ultimi 65 anni. A pesare sono gli eventi climatici estremi, in particolare la siccità e le ondate di calore che hanno colpito Paesi come Italia, Francia e Australia, ma anche la progressiva riduzione delle superfici coltivate e il calo della domanda. Secondo le stime diffuse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), la produzione mondiale dovrebbe attestarsi tra i 220 e i 230 milioni di ettolitri, su livelli vicini a quelli del 2025 (227 milioni).
Prendendo come riferimento la stima intermedia di 225 milioni di ettolitri, la produzione risulterebbe inferiore del 7% alla media degli ultimi cinque anni. Il dato sarebbe leggermente al di sotto di quello del 2024, quando, con 225,8 milioni di ettolitri, era stata registrata la produzione più bassa dal 1961.
Il peso della siccità e delle ondate di calore
In Europa la produzione è del 6% inferiore alla media quinquennale. Francia e Italia hanno risentito della siccità e delle ondate di calore, mentre Spagna e Portogallo hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche avverse, seppure meno penalizzanti rispetto al 2025. La tendenza negativa è proseguita anche negli Stati Uniti.
Non va meglio nell'emisfero australe, dove la produzione risulta inferiore del 3% alla media degli ultimi cinque anni. Le vendemmie particolarmente scarse in Australia, Argentina, Cile e Nuova Zelanda non sono state compensate dai migliori risultati registrati in Sudafrica, Brasile e Uruguay.
The OIV 2026 world wine production first estimates are out! Consult it here: https://t.co/TfJhUkvG0e https://t.co/MFZ6UXPB0I— OIV (@OIV_int) November 18, 2026
L'Italia resta il primo produttore mondiale
Secondo le recenti stime di Copa-Cogeca, organizzazione che rappresenta gli agricoltori e le cooperative agricole europee, l'Italia dovrebbe confermarsi il primo produttore mondiale di vino con 41,1 milioni di ettolitri, nonostante un calo del 7,6% rispetto al 2025 e di circa il 10% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. A subire le conseguenze più pesanti della siccità e delle temperature elevate sono state soprattutto le regioni meridionali, con forti contrazioni della produzione in Sicilia e Abruzzo.
“Nel complesso, la produzione mondiale di vino riflette le pressioni climatiche sulle rese, a cui si aggiunge una riduzione di lungo periodo delle superfici coltivate in diversi grandi Paesi produttori”, spiega l'OIV, citando tra questi la Francia. A incidere sono anche le decisioni di alcuni viticoltori di limitare la produzione in un contesto di contrazione della domanda. Secondo il rapporto annuale dell'OIV pubblicato a maggio, nel 2025 il consumo mondiale di vino è sceso a 208 milioni di ettolitri, il 2,7% in meno rispetto all'anno precedente e il 14% in meno rispetto al 2018. Nove dei dieci principali mercati mondiali hanno registrato una flessione dei consumi.
Particolarmente marcato il calo in Italia (-9,4%), dove i consumi sono scesi a 20,2 milioni di ettolitri. La diminuzione ha interessato anche gli Stati Uniti (-4,3%), la Francia (-3,2%) e la Cina (-13%). Tra le cause individuate dall'organizzazione figurano la perdita di potere d'acquisto e il cambiamento delle abitudini dei consumatori.
In calo anche le esportazioni
Le difficoltà del settore si riflettono sul commercio internazionale. Nel 2025 le esportazioni mondiali di vino sono diminuite del 4,7% in volume, attestandosi a 94,8 milioni di ettolitri, e del 6,7% in valore, a 33,8 miliardi di euro. Sui risultati hanno pesato la debolezza della domanda e le tensioni commerciali legate ai dazi.
Le stime sulla produzione del 2026 elaborate dall'OIV si basano sui dati forniti da 29 Paesi, che rappresentano il 95% della produzione mondiale. Per il restante 5% sono state utilizzate proiezioni basate sui bilanci degli anni precedenti.