AGI - In vista del Black Friday parte da Napoli #regalAnalogico, la campagna di sensibilizzazione promossa da Federconsumatori Campania, Giochi Uniti e Centro Noesis per accompagnare la stagione dei regali. L'obiettivo è sottrarre il dono alla logica dell'acquisto frenetico e restituirgli tempo e attenzione, con messaggi mirati diffusi sui canali di comunicazione dei promotori. Nel mirino ci sono voucher, coupon e carte regalo digitali: strumenti impersonali, comprati in pochi secondi e inoltrati con un messaggio. Secondo le stime di settore, in Italia questo mercato vale tra 2,5 e 3 miliardi di euro l'anno, con il picco tra Natale e Capodanno.
Federconsumatori Campania mette in fila i rischi concreti. Le carte regalo sono spesso titoli al portatore che, se smarriti o rubati, in molti casi non possono essere bloccati né rimborsati. Hanno una scadenza, frequentemente fissata a dodici mesi, oltre la quale il credito residuo va perso. Non di rado vanno inoltre spese in un'unica soluzione, rinunciando alla differenza. Tra il 10 e il 20% dei buoni regalo non viene mai utilizzato: in Italia si tratta di una cifra tra 300 e 500 milioni di euro l'anno. A questo si aggiunge l'impatto ambientale della moda veloce e degli acquisti e resi online. Nell'Unione europea si stima che ogni anno vengano gettati circa 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, circa 12 chili a persona.
I diritti dei consumatori e l'impatto ambientale
"Una carta regalo dimenticata in un cassetto fino alla scadenza è denaro che passa dal consumatore all'emittente senza alcuna contropartita", commenta Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania. "Lo stesso acquisto d'impulso che porta a regalare un codice alimenta la moda veloce e i resi gratuiti, che gratuiti non sono: il conto lo pagano l'ambiente e, prima o poi, i prezzi. Per questo una campagna sul regalo riguarda i diritti dei consumatori quanto le relazioni: un dono scelto con attenzione difficilmente resta inutilizzato o torna indietro".
Il valore del contatto reale
Per Stefano De Carolis di Prossedi, direttore operativo di Giochi Uniti, "il paradosso è che non siamo mai stati così raggiungibili e così soli: ci scambiamo messaggi con decine di persone al giorno e facciamo fatica a trovare una sera per stare con le stesse persone nella stessa stanza". Il regalo digitale, sostiene, "non richiede né un incontro né una conversazione e lascia ciascuno davanti al proprio dispositivo". "Non parlo di rinunciare al digitale, che ci permette anche di sentirci vicini a distanza", precisa. "Parlo di riconoscere che le relazioni si nutrono di contatto reale".
La psicologia dietro la scelta del dono
"Scegliere un regalo costringe a un esercizio preciso: immaginare l'altro, i suoi gusti, il momento che sta attraversando, ciò che potrebbe sorprenderlo", spiega Vincenzo Barretta, psichiatra e psicoterapeuta, direttore scientifico del Centro Noesis. "Il buono impersonale la rovescia: restituisce a chi riceve il compito di scegliere, e con esso il lavoro che spettava a chi dona". Barretta segnala anche "un meccanismo che chi lavora con le dipendenze conosce bene: l'acquisto in un clic è progettato per eliminare ogni attrito, ogni attesa, ogni ripensamento, e per trasformare la spesa in una gratificazione immediata". Sotto la pressione delle feste quel meccanismo "funziona ancora meglio". "Entrare in un negozio, chiedere un consiglio, incartare un pacco con le proprie mani sono passaggi lenti, ed è proprio quella lentezza a fare di un acquisto un legame", conclude.