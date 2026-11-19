AGI - Il governo è al lavoro sulle risorse aggiuntive da destinare alla sanità e sui fondi da trovare per limitare il taglio della rivalutazione delle pensioni. È l'esito del nuovo vertice dei leader del centrodestra, tenutosi in videoconferenza questa sera al rientro della premier Giorgia Meloni dalla riunione dei Volenterosi a Berlino.
Un incontro per fare rapidamente il punto tra la premier, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il centrodestra ha fatto il punto sulle possibili modifiche da apportare alla prossima legge di bilancio, viste anche le sollecitazioni pervenute nelle ultime settimane dal mondo imprenditoriale e dalle parti sociali.
Manovra, più risorse per sanità e pensioni
L'obiettivo, a quanto filtra, è quello di venire incontro alle richieste delle Regioni sul fondo sanitario, che chiedono un aumento delle risorse, e a quelle dei partiti della maggioranza riguardo allo stop alla rivalutazione delle pensioni, ora fissato a partire da quelle pari a quattro volte la minima.
Non dovrebbe aumentare, invece, rispetto agli 850 milioni previsti nel testo licenziato dal Cdm, il fondo destinato a quota 64, cavallo di battaglia della Lega.
Superbonus, il nodo dei 18,5 miliardi di crediti residui
I leader dovrebbero tornare a vedersi all'inizio della prossima settimana per cercare nuovamente una sintesi. Resta sul tavolo anche il nodo dei 18,5 miliardi di crediti residui del Superbonus, con l'idea di ridurre la spalmatura da 10 a 5 anni.
Condono edilizio, le proposte di Fratelli d'Italia
Sul tavolo anche la proposta avanzata da FdI con sette emendamenti in materia di riapertura dei termini per la Campania del condono edilizio del 2003 e per la sanatoria di piccole difformità edilizie.
Salvini: "Si stanno cercando altre risorse sulla sanità"
"Ci sono alcuni aggiustamenti su cui stiamo lavorando cercando le coperture: penso al superamento delle divisioni sul tema scuola. Si stanno cercando altre risorse in più sulla sanità, nonostante siamo già al massimo storico di investimento sul servizio sanitario nazionale", spiega Salvini dopo la riunione.
Tajani: "Cercheremo di incrementare l'adeguamento delle pensioni"
"Cercheremo di incrementare la percentuale di adeguamento delle pensioni, di innalzare quelle quote e vediamo di farlo il più possibile in base anche ai soldi che sono a disposizione", argomenta l'altro vice, Tajani.
Legge di bilancio, depositati 6.600 emendamenti
Entro domani, intanto, è atteso il fascicolo completo dei 6.600 emendamenti depositati al testo. Giovedì 26 novembre i partiti comunicheranno quali sono i testi segnalati. Il lavoro della Commissione Bilancio della Camera sul testo potrebbe entrare nel vivo solo dopo l'8 dicembre.