AGI - Anthropic debutta con il botto a Wall Street e raggiunge una valutazione di 2.000 miliardi di dollari. Le azioni della società che sviluppa il chatbot Claude hanno aperto le contrattazioni al Nasdaq a 111,50 dollari, in rialzo del 34% rispetto agli 83 dollari fissati per l'Ipo, portando brevemente la capitalizzazione a quota 2.000 miliardi.
Il titolo si è poi assestato intorno ai 98 dollari, con un rialzo del 18% sul prezzo di collocamento e una valutazione di circa 1.800 miliardi.
Ipo record, raccolti 81,3 miliardi di dollari
L'offerta pubblica ha consentito alla società di raccogliere 81,3 miliardi di dollari, attraverso la vendita di 980 milioni di azioni. Il prezzo di collocamento, fissato a 83 dollari, era già superiore alla forchetta inizialmente prevista.
Al prezzo dell'Ipo la valutazione di Anthropic era di circa 1.500 miliardi di dollari, includendo le opzioni azionarie e le azioni vincolate dei dipendenti.
La raccolta supera i 75 miliardi di dollari ottenuti da SpaceX con la sua quotazione di giugno, inizialmente valutata 1.770 miliardi. Per Anthropic è inoltre prevista un'opzione per gli istituti collocatori che potrebbe portare il controvalore complessivo dell'operazione a circa 93,5 miliardi di dollari.
Una svolta storica per il mercato dell'intelligenza artificiale
La quotazione, con il ticker "ANT", rappresenta un passaggio storico per il settore dell'intelligenza artificiale: Anthropic è la prima tra le principali società sviluppatrici di modelli avanzati a sbarcare sui mercati azionari, offrendo per la prima volta agli investitori la possibilità di puntare direttamente su un grande gruppo indipendente del comparto.
A sostenere l'interesse del mercato è anche la crescita molto rapida del business. I ricavi della società hanno raggiunto 17 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2026, rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.
Gran parte delle entrate deriva dai clienti che utilizzano i modelli di intelligenza artificiale per attività di programmazione informatica.
Restano tuttavia rilevanti gli impegni finanziari necessari a sostenere lo sviluppo della tecnologia. Anthropic ha dichiarato obblighi per circa 900 miliardi di dollari legati alla capacità di calcolo e ha avvertito nei documenti dell'Ipo che dovrà far fronte a una parte consistente di questi pagamenti anche nel caso in cui la domanda dovesse risultare inferiore alle attese.
Amodei: "L'azienda in una posizione finanziaria più solida"
L'amministratore delegato Dario Amodei ha sottolineato che la quotazione rafforza la posizione finanziaria dell'azienda e la sua capacità di perseguire lo sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura.
"Oggi mettiamo l'azienda in una posizione finanziaria più solida e questo rafforza ulteriormente la nostra determinazione ad agire nel modo giusto", ha dichiarato.
Wall Street tra entusiasmo per l'IA e timori di una bolla
Il debutto arriva in una fase di forte volatilità dei titoli tecnologici, tra interrogativi sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale e timori di una possibile bolla.
La forte domanda per le azioni Anthropic mostra tuttavia che l'interesse degli investitori per i principali protagonisti della rivoluzione dell'IA resta elevato.