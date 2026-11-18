AGI - Si preannuncia un venerdì di caos e disagi per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, con manifestazioni, cortei e comizi in 100 città. A Roma la conclusione sarà affidata al segretario generale, Maurizio Landini. Allo stop di 24 ore aderiscono anche la Confederazione Cobas, insieme a Clap e Sial. E sempre venerdì è prevista la Giornata internazionale di mobilitazione degli studenti.
La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia.
Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio, perché dalle 21 di venerdì 20, fino alle 20 di sabato 21, scatta un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub Trasporti.
Le motivazioni della protesta
La mobilitazione contesta la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. Tra i punti centrali rivendicati, si legge sul sito della Cgil: "Salari e potere d'acquisto, con la richiesta di aumenti salariali e rinnovi dei contratti collettivi contro il carovita e l'inflazione; Fisco e pensioni, con lo stop al peso fiscale sbilanciato su lavoratori dipendenti e pensionati; Sanità, scuola e servizi pubblici, la richiesta è di maggiori investimenti contro il declino dei servizi e opposizione ai tagli previsti per la scuola pubblica".
E ancora: "Precarietà e giovani, con misure strutturali per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro; Spesa militare, con la richiesta di bloccare i fondi destinati al riarmo e alla difesa per ridistribuirli alle emergenze sociali".
I settori coinvolti e i servizi garantiti
Lo sciopero riguarda l'intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali.
Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente. Le strutture territoriali e le categorie della Cgil stanno organizzando assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione.
Ecco i principali settori coinvolti.
Scuole e università, lezioni a rischio
L'agitazione riguarda tutto il personale docente, Ata e i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Università e Ricerca.
Non viene garantito il normale svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. La chiusura o la rimodulazione degli orari dipenderà dall'adesione dei singoli insegnanti e collaboratori scolastici di ciascun plesso.
Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, come la vigilanza sui minori già presenti a scuola.
Sul fronte sanitario, si possono verificare rallentamenti, rinvii o cancellazioni di visite ambulatoriali, esami diagnostici programmati, interventi chirurgici non urgenti e attività amministrative (Cup, accettazioni, sportelli).
Sono pienamente assicurati i livelli minimi essenziali, tra cui pronto soccorso, rianimazioni, reparti di emergenza, assistenza ai pazienti ricoverati e prestazioni salvavita, come dialisi e terapie oncologiche.
Trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore (nel rispetto delle fasce di garanzia), ma sono state escluse specifiche aziende in diverse città italiane.
La Commissione di garanzia ha disposto queste esenzioni per evitare la sovrapposizione di agitazioni sindacali ravvicinate sullo stesso bacino di utenza.
Le principali aziende locali esentate sono: l'Atm a Milano, Atvo a Venezia, Gtt a Torino, Sad a Bolzano e Trentino Trasporti a Trento, Anm a Napoli, Amtab a Bari.
Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale: a Torino dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 a fine servizio; a Genova dalle 9,00 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio; a Bologna dalle 8,30 alle dalle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio; a Firenze dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 14,30 a fine servizio; a Roma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20,00 a fine servizio; a Palermo dalle 8,30 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio.
Trasporti
Per quanto riguarda i treni, dalle 21,00 di venerdì 20 alle ore 20,00 di sabato 21 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, si legge sul sito di Trenitalia (dove è possibile consultare l'elenco dei treni lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero). I treni potranno subire variazioni o cancellazioni.
Quindi la circolazione resterà regolare fino alle 21,00 di venerdì e arriveranno a destinazione tutti i convogli regionali e a lunga percorrenza con partenza programmata entro le 21,00 e arrivo previsto entro le 22,00. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle ore 21,00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull'Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.
Comizi e cortei
Lo sciopero sarà accompagnato da circa 100 iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale, con appuntamenti regionali e provinciali. La manifestazione principale è prevista a Roma, dove il concentramento dei partecipanti è fissato alle 9,30 in piazza Vittorio Emanuele II; a concludere il corteo sara' il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. A Milano i manifestanti si ritroveranno alle 9,00 in piazza Cadorna, con l'intervento di Maria Grazia Gabrielli.
A Torino la partenza è fissata alle 9,30 da piazza XVIII Dicembre, alla presenza di Luigi Giove. A Bologna il corteo prenderà il via alle 9,30 da piazza dei Martiri e raggiungerà piazza del Nettuno, dove interverrà Michele De Palma, mentre a Firenze l'appuntamento è alle 9,30 in piazza Indipendenza, con Pino Gesmundo. E poi: a Napoli il ritrovo è previsto alle 9,00 in piazza Mancini, con arrivo in piazza Matteotti. Alla stessa ora partiranno i cortei di Bari, da piazza Giovanni XXIII, e di Palermo, da piazza Marina, dove le conclusioni si terranno in piazza Verdi con Serena Sorrentino.
A Cagliari la manifestazione regionale inizierà alle 9,00 in piazza Giovanni XXIII, con la partecipazione di Christian Ferrari. A Perugia il concentramento è fissato alle 9,00 in piazza Partigiani, mentre a Genova i partecipanti si riuniranno alle 9,30 nei pressi della Stazione Marittima. In Veneto sono previste mobilitazioni, tra le altre, a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso. Ulteriori cortei si svolgeranno in numerose citta', con possibili modifiche temporanee alla viabilità lungo i percorsi interessati. L'elenco dettagliato delle iniziative e piazze dello sciopero si trova sul sito della Cgil.