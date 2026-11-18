AGI - Il Superbonus resta la principale incognita della legge di bilancio. All'interno della maggioranza si ragiona su una possibile revisione della norma che prevede la dilazione dei crediti residui per 18,5 miliardi di euro. Tra le ipotesi sul tavolo, secondo quanto apprende l'AGI, figura anche lo stralcio dell'intero articolo, mentre prosegue il confronto tra il governo e gli istituti di credito.
Tra le alternative allo studio ci sono la riduzione della durata del provvedimento, inizialmente ipotizzata in cinque anni, e l'esclusione delle piccole e medie imprese o, più in generale, di tutte le imprese non finanziarie. Forza Italia ha chiesto di introdurre una soglia di 500 mila euro, oltre la quale scatterebbe la rateizzazione dei crediti del 2027, in modo da tutelare le Pmi. “Altrimenti le imprese muoiono”, osserva una fonte parlamentare azzurra.
Il confronto con le banche sul Superbonus
I tecnici sono al lavoro sulle simulazioni per individuare le risorse necessarie a finanziare le modifiche alla manovra. Resta aperta la trattativa con le banche, i cui vertici nelle ultime settimane hanno più volte contestato la norma sul Superbonus. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha definito il provvedimento una misura “sudamericana”, mentre il numero uno di UniCredit, Andrea Orcel, ha sottolineato come sia “eccessivo” che a pagare siano sempre gli istituti di credito.
Il dossier Superbonus sarà uno dei temi del prossimo vertice dei leader della coalizione. Nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà all'incontro della coalizione dei volenterosi sull'Ucraina. Nell'ultimo confronto tra Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi sono state affrontate diverse possibili modifiche alla legge di bilancio, tra cui l'innalzamento della soglia dell'exit tax a 3 o 5 milioni di euro, lo stop alla rivalutazione delle pensioni a partire da cinque volte il trattamento minimo e le sanatorie edilizie.
Pensioni, la Lega difende quota 64
Un altro nodo riguarda le risorse destinate alla previdenza. La Lega difende il fondo da 850 milioni di euro per consentire il pensionamento anticipato a 64 anni anche ai lavoratori che rientrano nel regime misto. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha escluso la possibilità di dirottare queste risorse verso la sanità, per la quale si cerca almeno mezzo miliardo aggiuntivo. “Nessuno mi ha fatto questa proposta. Non se ne è parlato e non se ne parlerà”, ha chiarito.
La Lega propone inoltre, attraverso un emendamento, di aumentare di altri tre punti l'Ires a carico delle banche. Le altre forze della maggioranza si interrogano invece sulle coperture necessarie per finanziare quota 64. “Abbiamo lavorato con gli emendamenti per reperire altre risorse, per arrivare a quasi due miliardi l'anno. Abbiamo fatto una serie di proposte per rimpinguare quel capitolo”, ha spiegato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. “Ora in legge di bilancio metteremo i soldi e da gennaio si può fare il decreto con i nuovi criteri per la pensione anticipata”.
Sanità e condoni edilizi
Le Regioni continuano a chiedere maggiori stanziamenti per il Servizio sanitario nazionale. “Se l'aumento fosse di 500 milioni sarebbe insufficiente a coprire tutte le nostre necessità”, ha osservato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Martedì 24 novembre, intanto, Meloni presiederà a Palazzo Chigi una Conferenza straordinaria Stato-città, dopo la richiesta di incontro avanzata dal presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi.
Resta aperto anche il fronte delle sanatorie edilizie. Fratelli d'Italia ha presentato sette emendamenti, due dei quali riguardano la Campania, che nel 2003 non ha usufruito dell'ultimo condono edilizio. Una delle proposte prevede la possibilità di sanare alcuni interventi edilizi ultimati entro il 30 settembre 2025. Tra questi figurano portici, tettoie, balconi e logge realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio o in difformità da quanto autorizzato.
Duramente critiche le opposizioni. “Quelli che dovevano cambiare il Paese finiscono la legislatura con un maxicondono. Siamo davanti a una scelta vergognosa”, ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein. Secondo il Movimento 5 stelle, i condoni “sono bieco mercimonio elettorale”.
Il calendario della manovra
I numerosi nodi ancora da sciogliere potrebbero allungare i tempi dell'esame parlamentare. Lunedì 23 novembre è previsto il giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti, mentre giovedì 26 novembre si conoscerà il numero delle proposte di modifica segnalate dai gruppi parlamentari tra le circa 6.600 presentate.
La discussione generale in Commissione potrebbe entrare nel vivo dopo l'8 dicembre. Per le modifiche di iniziativa parlamentare sarebbe previsto uno stanziamento di 120 milioni di euro. L'obiettivo resta quello di arrivare all'approvazione della legge di bilancio alla Camera entro Natale. “Speriamo si possa fare un lavoro ordinato evitando di arrivare all'ultimissimo momento”, ha commentato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.