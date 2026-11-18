AGI - Il governo britannico intende porre fine nel 2029 al contratto con Palantir per la gestione della piattaforma di condivisione dei dati del servizio sanitario nazionale (NHS). La decisione arriva dopo mesi di critiche nei confronti del gruppo tecnologico americano, contestato da parlamentari e attivisti anche per i suoi rapporti con l'esercito israeliano e con l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione (ICE).
Una nuova gara d'appalto sarà avviata nella seconda metà del 2027 e dovrebbe durare circa 18 mesi, ha annunciato alla Camera dei Comuni il sottosegretario responsabile dell'Innovazione sanitaria, James Frith. Nel frattempo, il contratto con Palantir sarà prorogato fino a marzo del 2029. Frith non ha precisato se il gruppo americano potrà partecipare alla futura gara.
Il controverso contratto da 330 milioni di sterline
Palantir si era aggiudicata nel 2023 un contratto da 330 milioni di sterline, pari a circa 396 milioni di euro, per la fornitura di una piattaforma destinata a integrare e condividere i dati del sistema sanitario britannico.
Alcuni parlamentari e attivisti chiedevano al governo di avvalersi di una clausola contrattuale che avrebbe consentito di interrompere la collaborazione già nel marzo del 2027. Tra le ragioni sollevate figurano considerazioni di natura etica, dubbi sull'efficacia della piattaforma e preoccupazioni relative alla sovranità tecnologica del Regno Unito.
La proroga rappresenta “un ponte, non la destinazione”, ha spiegato Frith. “Vogliamo offrire al sistema sanitario e assistenziale una maggiore possibilità di scelta, una maggiore resilienza e una minore dipendenza da un unico fornitore”, oltre a un migliore rapporto qualità-prezzo nel lungo periodo. Il sottosegretario ha precisato che la decisione non è motivata dalle posizioni politiche dei dirigenti della società, dai Paesi in cui opera o dai clienti ai quali fornisce i propri servizi.
La reazione di Palantir e degli attivisti
Palantir ha accolto positivamente la proroga. “È una buona notizia per i pazienti e per il NHS”, ha dichiarato all'Afp Tom Watson, vicepresidente della divisione britannica del gruppo. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora per contribuire ad aumentare il numero degli interventi chirurgici, accelerare le dimissioni dagli ospedali e ridurre i tempi di attesa prima che un paziente sappia se è affetto da un tumore”, ha aggiunto.
Di segno opposto la reazione dell'organizzazione non governativa Good Law Project, che ha definito la decisione un “clamoroso passo indietro del governo”. L'associazione ha chiesto all'esecutivo di aiutare il servizio sanitario a scegliere e introdurre sistemi alternativi, avviando il progressivo abbandono delle applicazioni di Palantir.
I dubbi europei sulla dipendenza tecnologica da Palantir
Il contratto con il servizio sanitario britannico non è l'unico accordo del gruppo americano a essere finito al centro del dibattito politico in Europa. A maggio il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, aveva bloccato un contratto tra Palantir e la polizia della capitale britannica, sollevando dubbi sulle modalità di assegnazione dell'appalto.
La Francia ha invece annunciato durante l'estate l'abbandono di un software dell'azienda americana utilizzato dalla Direzione generale della sicurezza interna (DGSI), il servizio di intelligence interno francese, a favore di una soluzione sviluppata dalla società nazionale ChapsVision.