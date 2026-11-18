AGI - Il gruppo editoriale francese Le Figaro e OpenAI hanno annunciato un accordo strategico per rendere accessibili attraverso ChatGPT i contenuti giornalistici delle testate del gruppo. L'intesa riguarda sia gli articoli di attualità sia quelli d'archivio, dalla politica all'economia, passando per la cultura e il lifestyle. Gli utenti del chatbot potranno consultare sintesi ed estratti degli articoli, accompagnati da link ai contenuti originali. Le Figaro manterrà la piena indipendenza editoriale e il controllo sui propri contenuti giornalistici. I termini economici dell'accordo non sono stati resi pubblici.
Secondo Marc Feuillée, direttore generale del Groupe Figaro, la collaborazione tra il gruppo, che conta oltre 600 giornalisti, e OpenAI offrirà nuove opportunità di innovazione e permetterà di creare valore per i lettori nel lungo periodo. Feuillée ha sottolineato l'importanza di migliorare la qualità delle informazioni fornite da ChatGPT anche in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027. Il gruppo francese prevede inoltre di introdurre ChatGPT Enterprise in diversi uffici a supporto delle attività quotidiane e di sperimentare ulteriori applicazioni dell'intelligenza artificiale nei processi di lavoro e nei servizi destinati ai lettori, nel rispetto delle proprie linee guida editoriali sull'IA.
Gli accordi con gli editori francesi
Le Figaro è il terzo gruppo editoriale francese a stringere un accordo con OpenAI. Il primo era stato Le Monde, nel marzo 2024. Appena due giorni fa era arrivato l'annuncio di un'intesa con il polo editoriale di LVMH, il gruppo del lusso di Bernard Arnault che controlla, tra le altre testate, Les Échos, Le Parisien e Paris Match.
Le Figaro aveva già avviato collaborazioni con altre società attive nel settore dell'intelligenza artificiale, siglando accordi con Perplexity nell'ottobre 2025 e con Meta nel marzo 2026. Sempre in Francia, nel gennaio 2025, l'agenzia di stampa Afp aveva annunciato una partnership con Mistral AI per consentire al chatbot Le Chat di accedere ai propri contenuti giornalistici.
Le @GroupeFigaro et @OpenAI annoncent un partenariat stratégique pour rendre les contenus du @Le_Figaro accessibles dans @ChatGPT. Communiqué intégral https://t.co/Sys6meayX3 @annepican @MEDIAFIGARO @AuroreDomont @AurelieBroux https://t.co/mLHD18N5IS— Groupe Figaro (@GroupeFigaro) November 18, 2026
Il nodo del diritto d'autore
La diffusione degli assistenti basati sull'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione il modello economico dell'editoria digitale. La possibilità di ottenere risposte direttamente dai chatbot, senza necessariamente visitare i siti delle testate, rischia di ridurre il traffico verso questi ultimi, con conseguenze sui ricavi pubblicitari e sugli abbonamenti.
Di fronte a questa prospettiva, gli editori hanno adottato strategie differenti. OpenAI ha già stretto accordi con alcuni dei principali gruppi editoriali internazionali, tra cui News Corp, Axel Springer e il Financial Times. Altri, come il New York Times, hanno invece scelto la via giudiziaria. Nel dicembre 2023 il quotidiano americano ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft, accusando le due società di aver utilizzato senza autorizzazione milioni di articoli per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale.