AGI - La strada di Pablo Hernández de Cos verso la presidenza della Banca centrale europea sembra sempre più in discesa. Dopo aver incontrato all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron e averne incassato il sostegno, l'economista spagnolo, attualmente direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), si è recato a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
La successione a Christine Lagarde si intreccia con altre due importanti nomine ai vertici dell'Eurotower: quella del capo economista, il cui incarico è attualmente ricoperto da Philip Lane, in scadenza a maggio, e quella del responsabile delle operazioni di mercato, ruolo che la tedesca Isabel Schnabel lascerà a gennaio.
L'intesa tra Francia e Germania
Parigi avrebbe rinunciato a rivendicare la carica di capo economista per lasciarla alla Germania, puntando invece a quella di responsabile delle operazioni di mercato. Berlino ha infatti deciso di candidare l'economista Markus Brunnermeier al posto di Lane, una scelta che, secondo gli analisti, implica il sostegno tedesco alla candidatura di Hernández de Cos alla presidenza.
I leader europei puntano a raggiungere un accordo sulle tre nomine già dalla prossima settimana, prima degli appuntamenti elettorali in Spagna, Francia, Italia e Polonia. Nonostante l'intesa franco-tedesca, tuttavia, i negoziati non sembrano ancora conclusi. La Bce ha infatti comunicato che il termine per la presentazione delle candidature alle due cariche del comitato esecutivo è stato prorogato a venerdì 20 novembre.
Chi è Pablo Hernández de Cos
Governatore della Banca di Spagna dal 2018 al 2024, Hernández de Cos è oggi alla guida della Banca dei regolamenti internazionali, con sede a Basilea. Nel corso della sua carriera ha prestato particolare attenzione a non essere percepito come un esponente dell'ala più accomodante della politica monetaria.
Si è guadagnato il rispetto dei cosiddetti falchi, i sostenitori di una politica monetaria più restrittiva, anche per le critiche mosse alle riforme del lavoro e delle pensioni del premier socialista spagnolo Pedro Sánchez durante il suo mandato alla banca centrale. Chi lo conosce o ha lavorato con lui ne sottolinea i modi pacati e le capacità diplomatiche, qualità particolarmente apprezzate in un'istituzione chiamata a conciliare gli interessi di economie molto diverse tra loro.
La candidatura dell'olandese Klaas Knot
Il principale rivale di Hernández de Cos resta Klaas Knot, 59 anni, governatore della banca centrale olandese dal 2011 al 2025 e considerato più vicino alle posizioni dei falchi. In base alle regole per la nomina del presidente della Bce, un candidato deve ottenere il sostegno di almeno 16 Paesi, che rappresentino il 65% della popolazione. Alla luce degli equilibri demografici europei, secondo gli analisti, senza il sostegno della Germania sarebbe difficile per un candidato dell'Europa settentrionale raggiungere la maggioranza necessaria. Knot non è comunque ancora fuori dalla corsa e non si esclude che un terzo candidato possa emergere nelle fasi finali dei negoziati.
Le altre nomine ai vertici della Bce
Se Berlino ottenesse la carica di capo economista, sarebbe la prima volta dal 2011 che un tedesco ricopre un incarico considerato tra i più influenti dell'Eurotower dopo quello di presidente. In passato il ruolo era stato ricoperto da Otmar Issing e Jürgen Stark. Per la successione a Isabel Schnabel circolano invece due nomi francesi: Laurence Boone, ex capo economista dell'Ocse e attualmente responsabile del corporate e investment banking in Francia per Santander, e Agnès Bénassy-Quéré, vicegovernatrice della Banca di Francia.
Dopo l'annuncio di Lagarde, che il mese scorso ha comunicato l'intenzione di lasciare la Bce a febbraio, la Francia aveva inizialmente cercato di assicurarsi il ruolo di capo economista, entrando però in competizione con la Germania. Berlino, che già esprime la presidenza della Commissione europea con Ursula von der Leyen, in carica fino alla fine del 2029, aveva poche possibilità di ottenere anche la guida della Bce. Con la nomina di Brunnermeier manterrebbe comunque una posizione di rilievo all'interno del comitato esecutivo.