AGI - Se la previsione sul deficit al 2,9% per il 2026 dovesse essere confermata, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura per deficit in primavera. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa, presentando le previsioni economiche d'autunno.
"La nostra previsione sul disavanzo di bilancio dell'Italia per quest'anno è del 2,9%, e rispettivamente del 3,5% e del 3,2% del Pil nei due anni successivi", ha affermato Dombrovskis.
"Se i dati di consuntivo del 2026 confermeranno un disavanzo di bilancio inferiore al 3% quest'anno, valuteremo i disavanzi di bilancio per il 2027 e il 2028: ossia se il superamento del 3% del Pil sia interamente spiegato dal ricorso alla flessibilità di bilancio attraverso le clausole di salvaguardia nazionali per la difesa e la resilienza energetica, che l'Italia ha richiesto", ha spiegato.
"Se così fosse, potremmo abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia in primavera", ha concluso il commissario.
Dombrovskis raccomanda prudenza sui conti pubblici
Il commissario europeo all'Economia Dombrovskis, raccomanda prudenza sulle finanze pubbliche in un momento in cui diversi Paesi europei fanno registrare deficit di bilancio.
"Dodici Stati membri hanno registrato nel 2026 disavanzi superiori al 3% del Pil. Entro il 2028 tale numero dovrebbe salire a sedici. I disavanzi più elevati nel 2027 sono attesi in Polonia, Romania, Belgio, Francia, Ungheria e Slovacchia. In questi Paesi il disavanzo dovrebbe raggiungere quest'anno almeno il 5% del Pil", ha detto Dombrovskis in conferenza stampa, presentando le previsioni economiche d'autunno.
Le regole di bilancio e il semestre europeo
"È quindi evidente che siamo giunti a uno snodo cruciale per la politica di bilancio. Gli Stati membri devono rispondere con bilanci che attuino politiche di bilancio prudenti e conformi al nostro quadro di bilancio", ha affermato.
"La prossima settimana presenterò il pacchetto d'autunno del semestre europeo, che comprenderà una valutazione del rispetto delle regole di bilancio dell'Ue da parte degli Stati membri", ha aggiunto il commissario.