AGI - La Cina adotterà tutte le “misure necessarie” per difendere i propri interessi, dopo le nuove restrizioni statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori. La decisione dell'amministrazione Trump, annunciata lunedì, segue lo scandalo che ha portato alle dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia e ha fatto dubitare dell'efficacia dei controlli americani sulle esportazioni di tecnologie avanzate.
“Questo è un tipico esempio di coercizione economica e di applicazione extraterritoriale della legge”, ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese. “Gli Stati Uniti continuano a estendere impropriamente il concetto di sicurezza nazionale e ad abusare delle misure di controllo delle esportazioni”. Guo ha aggiunto che Pechino adotterà le misure necessarie per difendere i propri legittimi diritti e interessi.
Le nuove restrizioni americane
Washington ha introdotto l'obbligo di ottenere una nuova autorizzazione per esportare determinati semiconduttori destinati a Indonesia, Malaysia, Thailandia, Brasile e Singapore. Secondo l'amministrazione americana, in questi Paesi è più alto il rischio che i chip vengano trasferiti verso destinazioni non autorizzate. Il governo statunitense ha anche confermato di avere avviato un'indagine sulle esportazioni di semiconduttori della società Megaspeed International, con sede a Singapore. L'obiettivo è impedire alle aziende cinesi di aggirare le restrizioni comprando chip tramite intermediari in Paesi terzi o usando da remoto la capacità di calcolo di data center all'estero.
US says it will close AI chip loophole after Nvidia scandal. Under new US rules, data centers anywhere in the world will need a license to provide large volumes of computing power from advanced chips to companies headquartered in China, Macau or other countries under Washington’s arms embargoes https://t.co/WD2QG1vNsM— AFP News Agency (@AFP) November 17, 2026
Nvidia avverte i propri clienti
Secondo quanto riportato dalla Cnbc, Nvidia ha avvertito i clienti che le nuove norme sull'accesso remoto ai chip per l'intelligenza artificiale da parte delle aziende cinesi potrebbero esporre sia il gruppo sia gli acquirenti dei suoi prodotti ad azioni legali negli Stati Uniti. La società interromperà le vendite di semiconduttori agli operatori di data center che affittano più della metà delle proprie unità di elaborazione grafica (Gpu) ad aziende cinesi.
Negli ultimi mesi Nvidia avrebbe anche informato i clienti delle possibili conseguenze del Remote Access Security Act, una proposta di legge che darebbe al governo americano più poteri per limitare l'accesso ai servizi cloud, come già avviene per le esportazioni di componenti fisici. Le nuove tensioni tra Washington e Pechino arrivano nel giorno della pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia, molto attesi dagli investitori. Dalla fine di ottobre, quando sono emerse le prime indiscrezioni sul caso Huang, il titolo di Nvidia ha perso circa il 28% a Wall Street.
Il caso Nvidia, dall'inizio
Lo scandalo è scoppiato il 29 ottobre, quando il New York Times ha rivelato che i servizi di intelligence americani sospettavano Alice Huang, dirigente cinese di Megaspeed International, di aver svolto attività di spionaggio per conto di Pechino e di aver instaurato una stretta relazione con Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia. I due non hanno legami di parentela. Secondo il quotidiano americano, Megaspeed sarebbe sospettata di aver trasferito in Cina, aggirando le restrizioni imposte da Washington, chip avanzati per l'intelligenza artificiale.
Il 31 ottobre Donald Trump ha espresso sostegno a Jensen Huang, che ha definito “brillante”, e ha assicurato che l'amministrazione avrebbe esaminato con attenzione le informazioni pubblicate dal quotidiano.
Il 9 novembre Huang ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale e si è detto “profondamente dispiaciuto”. Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato l'apertura di un'indagine indipendente. A Wall Street il titolo ha perso fino all'8% nel corso della seduta, con circa 300 miliardi di dollari di capitalizzazione bruciati. Pechino ha respinto le accuse di spionaggio e le ha definite calunnie prive di fondamento.
Due giorni dopo, le autorità di Taiwan hanno confermato che Alice Huang aveva usato un passaporto di Hong Kong per recarsi sull'isola, dove nel maggio del 2025 era stata filmata durante una cena con il fondatore di Nvidia.
Le dimissioni di Jensen Huang
Il 12 novembre Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato di Nvidia con effetto immediato. La guida ad interim del gruppo è stata affidata alla direttrice finanziaria Colette Kress. Trump ha suggerito di affidare l'incarico a Tim Cook, presidente del consiglio di amministrazione di Apple.
Nella stessa giornata Megaspeed ha annunciato un audit indipendente e ha assicurato che avrebbe collaborato con le autorità americane. Le autorità di Singapore hanno invece rivelato che ad Alice Huang era stato vietato l'ingresso nel Paese già a febbraio, per aver fornito false informazioni nell'ambito di un'indagine sull'acquisto di server dotati di chip di ultima generazione. Anche la Malaysia ha avviato un'indagine su Speedmatrix, una controllata locale di Megaspeed.
Lo scontro nell'amministrazione Trump
Il caso ha innescato uno scontro all'interno dell'amministrazione americana. Secondo il sito Axios, il segretario al Commercio Howard Lutnick avrebbe bloccato in tre occasioni l'adozione di misure contro aziende sospettate di trasferire illegalmente chip Nvidia verso la Cina.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha sostenuto che diversi dipartimenti governativi, tra cui il suo, chiedevano da mesi di bloccare le esportazioni verso Megaspeed. Il 15 novembre Bessent ha chiesto a Nvidia di chiarire se fosse a conoscenza del presunto trasferimento illegale dei suoi prodotti. Secondo Bessent, soltanto l'1% dei chip venduti a Singapore sarebbe rimasto nel Paese, dove Nvidia nel 2024 fatturava oltre il 20% delle proprie vendite globali.
Jensen Huang è stato convocato dal Congresso americano. Il primo dicembre sarà ascoltato a porte chiuse da alcuni membri della Camera dei rappresentanti e il 3 dicembre comparirà in un'audizione pubblica davanti a una commissione del Senato. Anche Lutnick dovrà rispondere alle domande dei parlamentari.
La mobilitazione della Silicon Valley
Nel frattempo, oltre 157 mila persone hanno sottoscritto una lettera aperta per chiedere il reintegro di Huang alla guida di Nvidia. Tra i firmatari figurano Elon Musk e altri esponenti della Silicon Valley. Trump si è detto disponibile a valutare il ritorno del fondatore. Secondo il Financial Times, il consiglio di amministrazione del gruppo avrebbe invece escluso questa ipotesi. Megaspeed ha precisato che Alice Huang ha lasciato il proprio incarico alla fine di agosto del 2025 e che oggi non ha alcun ruolo nella società.