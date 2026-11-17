AGI - Valanga di emendamenti al disegno di legge di bilancio, ne sono stati depositati oltre 6.600, di cui circa duemila dai partiti della maggioranza, 18 i testi comuni sottoscritti dai partiti del centrosinistra. È il numero più alto di proposte di modifica presentato nelle cinque manovra della legislatura in corso. Nel mare magnum delle proposte di modifica presentate dalla maggioranza spiccano i temi della casa, le pensioni e il fisco.
Il vertice di maggioranza sulla manovra
Il governo, dopo un nuovo vertice di maggioranza ha chiarito: qualsiasi proposta di modifica del testo deve essere accompagnata da precise coperture. Una linea di demarcazione precisa ribadita agli alleati dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
FdI chiede di riaprire i termini del condono edilizio del 2003 per la Campania. E di introdurre l'obbligo per i comuni di completare entro il 30 giugno 2028 le istruttorie e rilasciare i titoli edilizi in sanatoria relativi alle istanze ancora pendenti dei condoni del 1985, 1994 e 2003.
La ratio è quella di "riportare nel patrimonio edilizio regolare centinaia di migliaia di immobili oggi in limbo giuridico, recuperare entrate erariali". Nel pacchetto edilizio figura anche un testo che chiede di eliminare l'obbligo di verificare la conformità urbanistica dell'opera al momento della realizzazione, richiedendola esclusivamente alla presentazione dell'istanza, con l'introduzione di una sanzione minima pari a 3.000 euro.
Le proposte per la famiglia
Il partito della premier Giorgia Meloni ha depositato anche un pacchetto dedicato alla famiglia: fondi destinati a rafforzare il sostegno alle maternità difficili, alle culle per la vita e ad innalzare il congedo parentale a due anni per coloro che hanno figli con disabilità.
Pensioni ed exit tax
Forza Italia chiede di mitigare la norma che propone lo stop alla rivalutazione delle pensioni - a partire quelle da quattro volte la minima - spostando la soglia a quelle fino a sei volte, ovvero a partire dagli assegni da 3.900 euro lordi. Anche Noi moderati ha presentato una proposta analoga, fissando la soglia a 5 volte la minima. Gli azzurri chiedono anche una modifiche alla exit tax, prevedendo una soglia di applicazione per i patrimoni a partire da 5 milioni di euro, nel testo presentato dal governo è prevista da 800mila euro. E poi di escludere le Pmi con crediti fiscali fino a 500mila euro dalla misura che prevede di spalmare i crediti del Superbonus su dieci anni.
Reinserimento sociale per le vittime degli errori giudiziari
Per favorire il reinserimento sociale di coloro che hanno subito un errore giudiziario, FI chiede di istituire in via sperimentale per gli anni 2027 e 2028, un fondo destinato all'erogazione di un assegno temporaneo di sostegno economico, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni.
La Lega chiede di aumentare da 850 milioni a circa 1,2 miliardi il fondo previsto nella legge di bilancio per una forma di anticipo pensionistico. Il partito di via Bellerio oggi ha sottolineato la volontà di utilizzare il fondo per quota 64 già dal 2027. Una proposta riguarda la copertura finanziaria dell'operazione Strade sicure per tutto il 2027. Una di far crescere il contributo da parte delle banche alla legge di bilancio tramite un aumento dell'Irpef. Noi moderati chiede un fondo da 3 milioni di euro per risarcire le attività economiche danneggiate durante le manifestazioni pubbliche dell'ottobre 2026, con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro per ciascun beneficiario.
Il nodo sanità
I leader della maggioranza hanno chiesto al ministro Giorgetti di verificare le disponibilità possibili per le modifiche alla legge di bilancio e di trovare, tra l'altro, i 500 milioni sulla sanità come chiesto anche dalle regioni. I partiti di centrodestra hanno messo nero su bianco le coperture possibili nelle loro proposte di modifica del testo e si attendono delle aperture dal responsabile del Mef.
La sintesi nel centrosinistra su 18 emendamenti
Ora partirà l'iter per arrivare ai testi segnalati, in attesa del probabile maxi-emendamento del governo che farà una sintesi sempre attestandosi sulla linea del rigore. Alla fine di una giornata di confronto serrato, il centrosinistra trova la quadra sugli emendamenti comuni alla legge di bilancio. Sono 18 e i titoli recitano: Sanità, Congedi, Rivalutazione delle pensioni, Turn over, Scuola, Opzione donna, Zes, 5 per mille, salario minimo, fondo affitti e inquilini morosi incolpevoli, educazione affettiva e sessuale, finanziamento scuola (attraverso lo spostamento delle risorse destinate alla difesa), drenaggio fiscale, start tax, adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, mitigazione del rischio idrogeologico, risorse alla sanità, turn over nella Pa, ricerca e università.
A metterli nero su bianco sono stati i capogruppo di Pd, M5s, Avs e Iv in Commissione Bilancio della Camera. Manca Più Europa, che non ha rappresentanti in commissione ma che ha fatto pervenire dei 'desiderata' agli alleati.